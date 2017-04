'Chani' Pérez Henares despelleja a los dos amantes podemitas metidos a guías turísticos

El Tramabús del odio de Pablo Iglesias está dando mucho juego en el panorama político y mediático, tanto que incluso los podemitas están llegando a rozar el ridículo.

En esa opinión se encuentra el periodista Antonio Pérez Henares 'Chani', que explicó en 'El Cascabel' de 13TV lo que opina del dichoso autobús en un auténtico despelleje del matrimonio Ceausescu podemita, Pablo Iglesias e Irene Montero, los dos primeros 'guías' del tour por la corrupción:

Son vagos, sí, pero ahora están perdiendo la gracia, y eso es lo peor para ellos. Esto es una ridiculez espantosa. La compañía de títeres de Podemos se ha ido de gira con las dos estrellas, el galán y la vedette.

Todo esto tiene un sentido ridículo que ellos no alcanzan. ¿Qué pintan los dos novios de guías turísticos? El amor a veces genera procesos de enajenación mental transitoria y no se dan cuenta el ridículo que hacen. Luego querrán que no hablemos de ello.