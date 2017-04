El día en el que Rocío Carrasco llamó lesbiana a Karmele Marchante

Rocío Carrasco y Karmele Marchante mantiene actualmente una relación correcta, per ono siempre fue así. En el mítico programa rosa 'Tómbola', Karmele llamó vago al marido de Rociíto, abriendo así una guerra sin cuartel, entre ambas.

Carrasco afirmó sobre Marchante:

Yo la conozco desde hace mucho tiempo. Mi madre también la conoce. También sabemos mucha cosas de ella, que no se saben porque no conviene que se sepan. Lesbiana lo es seguro. Porque tú (Karmele) lo dijiste el otro día que eras bisexual. ¿Lo dijiste o no?¿Eres lesbiana o no? Yo creo que eres transexual en vez de lesbiana.

Estoy tratando con un ser indeseable que ha hecho en su vida todo menos el periodismo. Te vuelvo a decir si no te acuerdas cuando en las plazas de Madrid hacías cosas extrañas. ¿No te acuerdas? Con los pelos de colores. ¿No te acuerdas que vendías bolsitas?.