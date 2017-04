'La rubia' Cifuentes se rebela contra las críticas y manda a las feministas "a trabajar por la igualdad"

Cristina Cifuentes está decidida a forjar su propia corriente en lo que al feminismo galopante que crece en la sociedad se refiere.

La líder del PP en Madrid se desmarcó el pasado fin de semana con unas declaraciones polémicas para la revista SModa de El País, rompiendo esquemas asegurando que en las reuniones con hombres a menudo "hacerse la rubia" ayuda a "conseguir más". Cifuentes enfurece a las pijas feministas de la izquierda por decir que a veces "hay que hacerse la rubia".

De modo que entrevistada este 18 de abril de 2017 por Susanna Griso en 'Espejo Público' este fue el primer tema al que tuvo que enfrentarse la presidenta de la Comunidad de Madrid. Cifuentes insistió en su discurso independiente, cargando contra las feministas que han tratado de sacar rédito político de este asunto:

A mí me ha sorprendido mucho que en una entrevista en la que se hablaba sobre todo de igualdad, se saque de contexto un titular que era una frase dicha en un tono humorístico... Yo con mi equipo muchas veces bromeamos y son expresiones que utilizan también los hombres.

Han intentado un verdadero linchamiento en las redes sociales de algo que carece de importancia. Me ha parecido increíble que mujeres de Podemos o del PSOE hayan salido a decir que yo soy machista. Es una tontería.

¿Sabes lo que es para mí de verdad trabajar por la igualdad? Haber conseguido que la mitad de puestos de trabajo creados en Madrid hayan sido para mujeres, y que en Madrid la brecha salarial entre sexos sea la menor de toda España, etc.

A mí no me va a dar nadie clases de trabajar a favor de la igualdad de las mujeres, es una ridiculez. No quiero dar más pábulo a esto. Volveré a utilizar esa expresión, ¡y yo soy rubia! ¿Pero esta gente no conoce las expresiones de la calle? Yo pediría a todas estas mujeres que han hecho las críticas que se pongan a trabajar por la igualdad de las mujeres, que se dejen de discursitos fáciles. Porque es muy fácil tuitear desde la playa o la montaña mientras yo estaba trabajando en la Puerta del Sol.