Las 10 citas de 'First Dates' que han dejado huella

First Dates cumple un año. 365 días de amor o algo parecido, durante el que miles de parejas han pasado por dulzón programa de Cuatro TV -pilotado por Carlos Sobera con la ayuda de los camareros Matías y Lidia- dejando situaciones de lo más dispares.

Estas son las 10 citas más famosas en este año de programa, recogidas por Álvaro Palazón en The Huffington Post:

1. Cuando Leticia Sabater nos enseñó el noble arte del cortejo. La popular presentadora acudió al programa para encontrar al amor verdadero pero después de un largo encuentro con Juan se fue igual que vino. Sola.

2. Cuando una concursante sufrió un ataque de ansiedad y su cita quiso ligarse a una de las camareras. Gisela llegó al programa tan nerviosa que no pudo mantener la calma y tuvo que ser atendida por Sobera.

El chico decidió que en lugar de esperar a su cita lo mejor era intentar que la camarera se sentase en la silla. Esto muestra todo lo que no hay que hacer en una cita.

Los nervios pueden con Gisela y la reacción de Eric no es la esperada por ella #FirstDates212 https://t.co/K7ZrmLUOps pic.twitter.com/FKfNVbOLd6 — First dates (@firstdates_tv) 19 de diciembre de 2016

3. La cita más tensa de la historia del programa. Todos los seguidores de First Dates recuerdan a Judit y la cena que le dio a Armando, en la que no destacó mucho por su simpatía.

Judit es muy testaruda y cruzamos los dedos para que no sea demasiado dura con Armando #FirstDates249 https://t.co/K7ZrmMcph0 pic.twitter.com/Pq5GbH4AZr — First dates (@firstdates_tv) 2 de febrero de 2017

4. El tierno encuentro entre Florencio y Matilda, porque no todo van a ser desgracias. Aunque no acabaron juntos, dejaron para el recuerdo una cita en la que se demostró que en la televisión hay sitio para personas de todas las edades.

Florencio y Matilde no tendrán una 2ª cita, aunque siempre se van saludar y eso también es bueno #FirstDates241 pic.twitter.com/yAv8NdLtPj — First dates (@firstdates_tv) 23 de enero de 2017

5. Cuando descubrimos el gran secreto del programa. El reloj de Jesús destapó uno de los secretos mejores guardados de First Dates: la hora de grabación.

El programa que protagonizaron la famosa Charo Reina y el policía Jesús tuvo un momento mágico. La folclórica le preguntó si le gustaban los toros. El hombre, en un alarde de comicidad sin precedentes, le respondió: "Corridas sí, pero no de toros". Viva el romanticismo.

6. El tatuaje de Pinocho. Un santo varón llamado Miguel Ángel acudió al programa con una sorpresa debajo del pantalón.

Finalmente y -por lo que sea- la cita entre este hombre y Gemma no fue a más y parece que Pinocho tendrá que permanecer oculto un tiempo más.

7. La cita más breve de la historia del programa. El encuentro -que duró lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks- lo protagonizó Mónica, que según vio aparecer a su cita puso pies en Ana polvorosa y no quiso ni darle una oportunidad a José.

Mónica prefiere marcharse a tener una cita con José, del que asegura no tener nada en común con él. ¿Quieres conocer a José? #FirstDates279 pic.twitter.com/qLOzuUD5J1 — First dates (@firstdates_tv) 9 de marzo de 2017

8. Citas que suben la temperatura del programa. Pocos minutos tardaron Omi y Francisco en descubrir que estaban hechos el uno para el otro. Un encuentro lleno de momentos sexuales más propios de una película de Julio Médem. Cómo no podía ser de otra manera los tortolitos se fueron juntos y con el deseo de ser felices y comer perdices.

9. El momento que partió el corazón a la audiencia. Paco llegó al programa con la intención -como todos- de encontrar al amor de su vida. Nada salió como él esperaba. Al llegar su cita, ésta no quiso saber nada de él y no se dignó ni a tener contacto visual con el bueno de Paco.

Paco no se sorprende de la reacción de María y ella tiene clara su decisión #FirstDates293 https://t.co/K7ZrmLUOps pic.twitter.com/E5GIYkGVMO — First dates (@firstdates_tv) 25 de marzo de 2017

10. La cita que demostró que el mundo es un pañuelo. Jacobo Ostos, hijo del torero Jaime Ostos, acudió al programa a encontrar algo distinto y se encontró a una conocida ya que ambos trabajan como disyóquey. Que la noche no les confunda.