¡Qué casualidad! laSexta llega casi con la Guardia Civil a detener a Ignacio González

La Guardia Civil ha detenido este 19 de abril 2017 al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por las supuestas irregularidades en la gestión del Canal de Isabel II, organismo público que González presidió. Y ¡oh casualidad! una reportera de laSexta estaba en la casa de González antes de que llegara la Guardia Civl. ¿Chivatazo policial o político?

No es la primera vez. Cuando detuvieron el 16 de abril de 2015 a Rodrigo Rato en su domicilio había más televisiones que policías. Fue tan oportuno su detención que hasta le dio tiempo a los telediarios de abrir en directo con ello.

"¡Que no me toque!", gritaba indignada la reportera ante los manotazos de la Guardia Civil para no grabar a González detro del vehículo. "Mazazo para Esperanza Aguirre", titulaba Ferreras.

Ahora la misma historia con Ignacio González. ¿Por qué ahora? En esRadio han soltado una hipótesis nada descabellada: "es una jugada de Montoro y Soraya para tapar la citación a Rajoy de declarar en el caso Gürtel".

Es lo que le ha llevado a Federico Jiménez Losantos a decir que "en España su eres de derecha te llevan preso y si eres de Podemos te vas de rositas". Ana Samboal, tertuliana del programa de Losantos, apostilló: "Han instalado la categoría de presunto culpable".

Federico ha rematado diciendo "esto no es un Estado de derecho, esto es una chapuza de Mariano Rajoy y sus protegidos de Podemos".

La investigación fue instada por el actual Ejecutivo madrileño de Cristina Cifuentes al hallar irregularidades en la compra de la empresa brasileña Emissao Engenharia e Construccoes.

Según la documentación remitida a la fiscalía, la operación se llevó a cabo a través de un complejo entramado financiero en octubre del 2013, cuando al frente del Ejecutivo madrileño estaba González y el consejero Salvador Victoria ejercía la presidencia del canal. En total, se pagaron 21,4 millones de euros por la firma brasileña. Medio año después, su valoración cayó hasta los 5 millones de euros.