Bigote Arrocet podría estar harto de María Teresa Campos

Bigote Arrocet parece estar cansado de su relación con María Teresa Campos, y así se lo ha hecho saber a una persona muy cercana. La campos, en relación a la participación de Bigote en 'Supervivientes' elegantemente decía:



Un amigo muy cercano de Bigote, que prefiere mantener el anonimato, cree que las hermanas Campos se están aprovechando de la situación:



El amigo secreto de Bigote sentencia:



Como esto siga así, voy a hablar y va a arder Troya. Ya está bien de juegos. No se puede utilizar a alguien como Bigote de esta forma. Por favor, no se mete con nadie y todo lo que tiene se lo ha ganado a base de esfuerzo y trabajando duro. Ya vale de fomentar esa imagen de que es un vago, que solo se mueve por el interés. Que se sepa que tiene la luz y el agua pagada hasta que se muera. Son ellas las que tienen problemas económicos. ¿O es que la gente no ha leído que tanto Terelu como Teresa tienen deudas con Hacienda? De hecho, Bigote le ha dejado dinero a María Teresa. En fin, que no me calienten porque...

Yo creo que cuando Bigote vuelva de Supervivientes, se va a plantear muchas cosas. Quiere mucho a María Teresa pero esta relación se ha vuelto insostenible. Él tiene mucha paciencia pero llega un momento que te agotas. En mi opinión, no le compensa. Da mucho más de lo que recibe.