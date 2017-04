Paolo Vasile tienta con un pastón a Terelu Campos para que vaya a Honduras y enseñe 'mollas'

Lecturas dice que Terelu visitará a su 'padre postizo' en Supervivientes, y sería una magnífica baza de Telecinco para regar la planta de la audiencia.

Además, a la hija de María Teresa Campos le vendría bien comer poco unos días, según ella misma confiesa; y a la cadena de Vasile le podría aportar mucho que en el prime time la 'nuera' de Bigote se paseara en bikini o al menos en bañador junto a los cuerpos de Alba Carrillo y otras modeluquis.

Pero para ello el italiano tendrá que ayudar a la periodista a pagar sus deudas con Hacienda con un bonito cheque más grande porque al parecer de momento Terelu ha dicho que no.

Como se pregunta con cierta sorna Sara Tejada en Informalia: ¿Cuánto valen lo michelines de Terelu?

Pero las revistas llevan mucha más grasa.

Hola

Paula y David Bustamante se intercambian a su hija en Cantabria. Fue Paula quien se acercó a la tierra de su marido para recoger a la niña. Cita secreta y adiós en coches separados. Todo muy misterioso pero a la luz del día y con fotos que no parecen robadas. ¿Quién da el chivatazo de los pasos de la (ex) pareja?

Cada semana, un nuevo capítulo de la historia interminable. Luego vendrá la comunión de la niña, y ¿la reconciliación? ¿O nos libraremos este verano de los 'bustarrumacos' entre las olas de Ibiza?

Las periodistas enamoran a ganadores y hombres importantes. Sergio García y Angela Akins anuncian boda en julio y en un rancho de Texas, subidos a lo más alto del Empire en Nueva York, Sergio con la chaqueta verde ganada en el Masters de Augusta.

El Niño y la periodista se conocieron cuando ella le hacía una entrevista. Como Marina Castaño y Camilo José Cela, pero al revés. Y es que Marina acabó bautizada como Marina Mercante por su afición al patrimonio del escritor de Viaje a la Alcarria, demandada por el hijo de Cela y procesada por malgastar los dineros de la fundación Iria Flavia. O sea, que nada que ver con El Niño y la texana.

Otro romance de famoso y periodista, el de Melissa Jiménez y Marc Bartra. La boda de la informadora deportiva y Bartra sigue el pie, será en junio y en Barcelona como estaba previsto, a pesar de la tremenda explosión que casi se lleva por delante la mano del jugador. Melissa y la hija de la pareja le visitan en el hospital.

Otra periodista es la que ha convencido a Jaime Polanco (ex marido de Fiona Ferrer, 'apoyadora' de Feliciano López), para que se case por tercera vez. La boda ha sido en Punta Cana, "discreta y privada", dice Hola, aunque allí estaba el fotógrafo de la revista. María Alejandra Villamizar dirige el periódico digital creado por Polanco en Colombia, es periodista de verdad y aporta un hijo al matrimonio. Un detalle: los invitados iban todos de blanco y los novios, de rosa, para darle un punto original a la ceremonia.

Lourdes Montes se estrena como diseñadora de trajes de flamenca, excelentes páginas de publicidad en vísperas de la Feria de Abril. ¿Pero no eran de novia, según nos contaba en la exclusiva anterior? Da igual que haga diseño nupcial o vestidos de flamenca. La moda de la mujer de Fran Rivera tiene siempre un toque rancio. Esta vez, Lourdes explica el motivo. Se ha inspirado en fotos antiguas que encontró en el baúl de su casa.

Hablando de antigüedades, la Semana Santa sevillana se llenó este año de famosos que han elegido las procesiones en lugar de las playas de Miami. Hasta Mar Flores cambió al novio millonario mexicano por los sombríos nazarenos. Álvaro Muñóz Escassi también dejó Miami para enseñarle a su flamante esposa venezolana lo que es una madrugá en Sevilla. La foto más impactante: el palacio de Las Dueñas de los Alba, refugio de los aterrorizados ciudadanos que huían de la estampida provocada por unos gamberros con vocación de terroristas.

Por fin, Esther Doña posa en el castillo de El Rincón, en el que Tamara Falcó organiza bodas, banquetes y bautizos, con trajes de fiesta de Rosa Clará. Doña avanza que podría haber boda este año con el marqués de Griñón y que naturalmente iría vestida por la diseñadora catalana, con la que tiene contrato firmado para todo el pack en el que están incluidas las exclusivas para Hola. El paquete comprende: asistir a los desfiles de Clará, la boda y la luna de miel, pero no entra el embarazo, ya que por más esfuerzos que ha hecho el marqués para echarle juventud a este romance, la próstata no perdona. Estamos dispuestos a rectificar s'il faut, señor marqués.

Leonor y Sofía en la misa de Pascua de Mallorca, merecen la portada de Hola pero no se añade nada nuevo. Es más, los abrigos de la infanta y la princesa, firmados por Carolina Herrera, ya los habían estrenado en otro acto oficial. La pequeña Sofía ya es más alta de Leonor y las niñas ya no visten de trapillo, como hace años.

Lecturas

Las fotos de Jorge Javier, desnudo en su hotel de Nueva York, no eran casuales. JJV avanzó esta imagen en las redes sociales para irnos preparando al impacto que supondría ver su trasero al aire y depilado (lo ha comentado él mismo muchas veces, que se quita los pelos de ahí). Lo cierto es que vestido está peor, como vemos en una foto paseando por Nueva York. Más regordete, paleto incluso.

JJV asegura que ya está reconciliado con su cuerpo y que incluso se gusta. No opinan lo mismo los comentarios suscitados por su desnudo, donde le llaman desde Cromagnon a enano, fofo o gordo, pero a él le da igual y hace bien. Dice que Pe, su novio, le encuentra divino en pelotas y con eso le basta. Muy bien dicho. Nos preguntamos si la foto forma parte del intento de levantar la audiencia del Deluxe.

Terelu irá unos días a la isla de los supervivientes. Es la (desagradable) sorpresa que le espera a Bigote Arrocet. O se trata tal vez del último intento de Teresa Luisa para adelgazar de una vez por todas. Y es que en la isla hondureña no hay churros ni ginebra, sólo coco y pececillos. Ver a Terelu en bañador luciendo lorzas puede estar bien. ¡Vamos, Paolo, saca la chequera!

La salud de María José Campanario nos preocupa. La mujer de Jesulín no sale de una clínica y ya se mete en otra. Cuando no es una hernia es una alergia, y si no, una fibromialgia. Menos mal que estas dolencias han unido de nuevo al matrimonio. Porque crisis de las otras también las ha habido aunque menos visibles, y negadas sin mucha convicción.

Pilar Eyre recibe las confidencias de Maxim Huerta, el periodista que abandonó el programa de Ana Rosa para hacerse escritor. Y es que en aquel plató no se sentía él mismo haciendo un papel con el que estaba incómodo, dice Eyre.

En la misa de Pascua en Mallorca, la más aplaudida por la buena sociedad de la isla, fue doña Sofía, cuenta la periodista. ¿Un plebiscito a la reina emérita para compensarla por la confesión de don Juan Carlos, diciendo que era feliz con la mallorquina Marta Gayá, su gran amor?

Semana

María Patiño cambia esta vez Fuerteventura por Cantabria, donde hace menos sol y no hace falta lucir bikini. Todo para asentar y proteger sus nuevos pechos, recién reconstruidos. "Va a ser prácticamente lo mismo pero más bonito", explica la periodista, bien cubierta su inflamada delantera, que debe esperar unas semanas para lucir en todo su esplendor.

Otra periodista con pecho nuevo (se estrena como cronista) es Irene Rosales, la esposa de Kiko Rivera. La nuera de Pantoja inicia su carrera como informadora después de un aumento de pecho. Ahora comprendemos, aunque demasiado tarde, que era más importante meterse unas prótesis que estar unos años en la Facultad de Ciencias de la Información. La esposa de Paquirrín titulará su blog como una canción de su marido: "Así soy yo. Y más que dar noticias de los entresijos de Cantora y del tito Agustín, que es lo que nos gustaría, dará consejos de belleza, hablará de las cremas que se pone y de las tiendas a las que va, y cobrará de cada marca que publicite. Es lo que se llama periodismo de investigación. Irene se inspira en su admirada Paula Echevarría, aunque Kiko no es Bustamante. A ver si ahora que llegan cambio a Semana le dura el curro a esta mártir de la fama.

Falta un mes para el juicio de Toño Sanchís y Belén Esteban. Ella anuncia que estará fuera de los platós durante un tiempo para preparar su ataque. O su defensa. Porque dicen que Belén lo tiene más perdido que Luis Bárcenas.

La muerte de Eduardo Rodrigo, el marido de Teresa Rabal nos recuerda la amenaza pública que le hizo Paco Rabal a su futuro yerno, cuando el músico argentino fallecido le pidió la mano de su niña. Le dijo que se las pagaría si no la hacía feliz. Pero contra los recelos del padre, Eduardo fue un tío discreto, trabajador y un marido fiel. Recordarlo es de justicia.

Diez Minutos

Buena idea la de la revista de comparar las partes traseras de tres celebridades: El culo de Jorje Javier, el de Belén Esteban en Canarias y el de Anabel Pantoja en Cádiz. Ninguno de los tres tiene desperdicio. O mejor dicho, les sobra mucho desperdicio. Otra falsa delgada, Carmen Lomana, luciendo primer bikini del año en Marbella.

Carmen buscará novio en First Dates, también la hemos visto de monologuista en El Club de la Comedia. ¿Tanto le debe a Hacienda para apuntarse a los platós más plebeyos? ¿No tenía un millonario más potente todavía que el de Mar Flores?

Mónica Pont enseña a su nuevo novio, un magnate del centollo llamado José María Cacheiro, dueño de los restaurantes del mismo nombre. Mónica estuvo 11 años con Alex Soler Roig Juncadella, de la aristocracia catalana de las letras, nieto de Mercedes Salisachs. La familia materna del catalán no soportaba el tormentoso historial sentimental de Mónica y ella se cansó de Álex, que era ya "como vivir con un compañero de piso". Cuidado con el marisco, Mónica, el exceso de centollo produce gota.

Paula Echevarría no le dará una nueva oportunidad a su matrimonio. No perdona, ¿pero el qué? ¿Juergas, infidelidades? Todo este asunto empieza a darnos más empacho que los frisuelos asturianos. Pero si al menos nos contaran los detalles escabrosos...