El ultimátum de Bigote Arrocet a María Teresa Campos

Se avecina tormenta, y no precisamente tropical o caribeña, en la relación que mantienen María Teresa Campos y Bigote Arrocet.

Este último, que ya se encuentra en una isla hondureña para participar dentro de unas horas este 20 de abril de 2017 en 'Supervivientes' (Telecinco) está hasta la coronilla del doble juego de su novia y está dispuesto a dejarla plantada en cuanto regrese del concurso.

Según cuenta esDiario, una fuente muy próxima al artista ha declarado que éste anda muy mosca por el desprecio con el que María Teresa Campos despachó a su novio cuando supo que éste se iba a la isla, ya que no le hacía gracia verse expuesta a los focos de los programas de Telecinco, pero en cambio se ha callado cuando sus hijas las que van a estar relacionadas con 'Supervivientes'. Una de ella, Terelu, incluso va a viajar hasta la isla hondureña.

Ese confidente critica el doble juego de unas Campos que critican con una mano y con la otra hacen caja:

Y la fuente lanza un mensaje muy clarificador:

Como esto siga así, voy a hablar y va a arder Troya. Ya está bien de juegos. No se puede utilizar a alguien como Bigote de esta forma. Por favor, no se mete con nadie y todo lo que tiene se lo ha ganado a base de esfuerzo y trabajando duro. Ya vale de fomentar esa imagen de que es un vago, que solo se mueve por el interés. Que se sepa que tiene la luz y el agua pagada hasta que se muera. Son ellas las que tienen problemas económicos. ¿O es que la gente no ha leído que tanto Terelu como Teresa tienen deudas con Hacienda? De hecho, Bigote le ha dejado dinero a María Teresa. En fin, que no me calienten porque...