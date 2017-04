Todo por la audiencia...y la pasta: Rosa Benito regresa a Telecinco

Hay que darle todo el lustre posible a 'Supervivientes'. El programa que presenta Jorge Javier Vázquez no quiere repetir los discretos, por no llamarles mediocres, números del recién acabado 'Gran Hermano VIP 5' y por ello no sólo se ha cuidado de tener a famosos de primer nivel en la isla hondureña, sino también en el plató en España.

Por eso, Paolo Vasile no ha dudado en dar el visto bueno al 'fichaje' de Rosa Benito para que participe en los debates del reality de los supervivientes Bigote Arrocet, Leticia Sabater o Gloria Camila.

Evidentemente, aún escuece en la televisión de Fuencarral la puñalada que tanto la hija de Rosa, Rosario Mohedano, como su yerno, le dieron a Telecinco y que acabó con Benito fuera de la cadena porque se entendía que esa demanda no era compatible con tener a la señora Benito en nómina.

Tal y como recuerda esdiario, también salió como una exhalación el propio Amador Mohedano que, con su sombrero tirolés, ejercía de hada madrina en Mujeres y hombres y Viceversa.

Pero las aguas parecen bajar ahora mucho más tranquilas. Al menos es lo que se deduce después de la última contratación televisiva. Rosa Benito vuelve. Y lo hace en el primer debate de 'Supervivientes'. Será el 23 de abril de 2017 y en él también se encontrará con Antonio David Flores, que será colaborador habitual del espacio.