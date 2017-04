Guerra en el doblaje de las series: la huelga del sindicato madrileño paraliza estrenos y causa estragos en la industria

¿Qué está pasando en el sector del doblaje de Madrid? ¿Es una pataleta de un colectivo de millonarios o es una huelga legítima de un sector que vive en condiciones indignas de mendicidad? ¿Es cierto que en las últimas semanas se están viviendo situaciones de tensión en las puertas de los estudios con veteranos abucheando a novatos por ir a trabajar o son tópicos?

Para los espectadores lo único innegable es que estrenos de nuevos episodios de series se están aplazando, que la popular serie ‘The Big Bang Theory' ha pasado a emitirse en Version Original con subtítulos y que las series ‘Major Crimes', ‘SuperGirl', ‘Once Upon a Time' o ‘Girls' han visto cambiado su reparto al haber pasado de ser dobladas por actores madrileños a serlo por actores valencianos.

¿Quién ha convocado la huelga?

Para aumentar la complejidad de un ya de por sí particular sector, la convocatoria de huelga sólo afecta al doblaje de Madrid (las otras provincias no se ha sumado) y no se produce en todos los estudios de doblaje madrileños. Tampoco ha sido respaldado por todos los sindicatos de actores de doblaje de Madrid.

La huelga ha sido convocado por el sindicato ADOMA, del que forman parte los principales directores de doblaje de Madrid, en un sector donde la decisión de quien trabaja y quien no está en gran medida en manos de la figura del ‘director', pero ha sido rechazado por el sindicato AVTA, cuyos directores sí siguen trabajando estos días.

¿Cuál es la reivindicación?

Hay distintas versiones sobre la reivindicación de la huelga y el motivo de que algunos estudios se hayan librado de la huelga y otros no. Representantes de ADOMA han asegurado en diversas entrevistas las últimas semanas que el objetivo es forzar una actualización del convenio de Madrid, pero lo que está decidiendo en qué estudios se autoriza trabajar y en cuáles no tiene más que ver con motivos económicos (pese a estar considerada Madrid como la comunidad donde mejor se paga el doblaje).

El pasado mes de marzo los directores de ADOMA y AVTA efectuaron conjuntamente unos paros alternos tras los cuales los tres principales estudios de doblaje de Madrid, (Amadys-Aedma-Aesdovi...) ofrecieron una subida del 3 por ciento este año y otro 3 por ciento el año que viene. Oferta que los directores de AVTA aceptaron pero los directores de ADOMA rechazaron por estar un 0,5 por ciento por debajo de lo solicitado ordenando la huelga indefinida.

"La situación es tensa" - comenta un actor a Periodista Digital - "No hay nada más especial para un actor que el que un director te llame para una prueba y ahora resulta que si lo hace y vas te puedes encontrar a otro director en la puerta diciéndote que eres lo peor y que si cruzas la puerta él nunca te llamará".

La tensión en realidad ya había llegado al público pasado 15 de febrero cuando desde su muro de Facebook el sindicato AVTA aseguró que los actores que aceptaban trabajar con sus directores estaban sufriendo presiones: "se está extorsionando a los trabajadores que desean trabajar con los directores afiliados a AVTA, bajo la amenaza de no trabajar con otros directores".

Pese a los enfrentamientos ha habido gestos de camaradería: los directores de AVTA se han negado a aceptar ninguna serie ya empezada por los directores de ADOMA para no quitar el trabajo a compañeros, lo que ha forzado a los estudios que han querido continuar con el doblaje de series empezadas tener que recurrir a cambiar de provincia (a Valencia).

¿Profesión mal pagada o mal repartida?

En una profesión en la que cobra lo mismo por cada frase desde el novato hasta el experto valorar si la remuneración es buena o mala siempre es polémico.

En una reciente entrevista en la Cadena SER a un director de ADOMA, la web de la emisora de Prisa escogía de titular que "no llegaba al salario mínimo". Hacía referencia a lo que ganaba por cada episodio de una serie, una labor que lleva a un actor entre hora y hora y media (redondeando, un actor de doblaje de un personaje protagonista puede ganar unos 100 euros la hora).

Este salario, que podría ser visto con envidia por otras profesiones como la periodística, deja de serlo si se tiene en cuenta la gran inestabilidad profesional del sector: un actor que acumule muchas convocatorias diarias o semanales tendrá un gran sueldo, pero uno que tuviera pocas al mes, en efecto ‘no llegaría al salario mínimo'. Pero la potestad para decidir el volumen de convocatorias de un actor es en gran medida, del director de doblaje.

¿Y los técnicos de sonido?

La huelga del doblaje madrileño convocada por los principales directores (el director de doblaje es el encargado de llevar a buen puerto el registro de diálogos en la sala de grabación) no sólo les afecta a ellos y a los actores, sino también a los otros miembros de la cadena del sector, como los Técnicos de Sonido de Doblaje en Madrid que ven en peligro sus puestos de trabajo.

Uno de ellos hacía un potente alegato en Facebook tras la primera semana del conflicto incluyendo ironías a la referencia al salario mínimo en comparación con los técnicos: "En una hora o dos horas de trabajo que graban un personaje no puede esperar ganar 707.60€ (salario mínimo), los demás trabajamos 176 horas mensuales para ganarlo".

Con todo, todos los actores de doblaje madrileños, sean de ADOMA o de AVTA coinciden en la necesidad de negociar un nuevo convenio actualizado en Madrid (el último data de 1993). Mientras tanto los 'fans' de las series esperan, confiando que el problema no se prolongue hasta julio afectando a 'Juego de Tronos'.