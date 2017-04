El socialista Juan Segovia se pone bruto con un diputado del PP: "¡Que no robéis!"

Tremendo debate entre políticos en Las Mañanas de Cuatro este 24 de abril de 2017, en el que el diputado del PP, José Ramón García-Hernández, recibió constantes ataques por parte del resto de contertulios de otros partidos ante el pasaje de corrupción en el que se encuentra inmersa su organización en Madrid. La dirección del PP en la sede de Génova deja claro a Esperanza Aguirre que no cuenta con su respaldo.

En el fragor del debate topó el Popular con el diputado en la Asamblea de Madrid y habitual en las televisiones, Juan Segovia, que arremetió con una dureza exacerbada, culpando a su oponente de las corruptelas de algunos de sus compañeros:

García-Hernández: Sois buenísimos en decirle a los demás lo que tienen que hacer, pero no estáis para dar consejos viendo a Pedro Sánchez y Patxi López.

Juan Segovia: ¿Qué han robado Patxi López y Pedro Sánchez? ¡Si lo que pedimos es que no robéis! Si basta con que no robéis.

García-Hernández: Fíjate cómo has dicho eso, y yo te lo dejo pasar, pero lo has personalizado. Y me parece que te has pasado. ¡Te has pasado, eh!