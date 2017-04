Alfredo Urdaci: "Prefiero el equipo pequeño e ilusionado de 13tv que la redacción grande y desmotivada de TVE"

Dice Alfredo Urdaci que él no quiere ser el Wyoming de 13tv, pero a partir de este 3 de mayo de 2017 presentará una tira satírica casi al mismo tiempo que La Sexta emite El Intermedio.

Después del informativo que presenta a diario, el periodista conducirá La Contra, un espacio de humor donde analizará la actualidad con un tono mucho más distendido (Monedero se pica y entra al trapo de Alfredo Urdaci y Carlos Herrera).

Así, Urdaci dará las noticias en Al Día y después mostrará su cara más relajada (Alfredo Urdaci se troncha de Tania y Rita: "Han pasado de ser damas cosmopolitas a madres de Doña Rogelia").



El periodista, que está a punto de cumplir tres años en 13tv, donde ejerce de director de Informativos, algo que ya hizo en TVE hasta 2014, ha concedido una larga entrevista a 'El Economista', de la que sacamos los principales fragmentos:



¿Es el Wyoming de 13TV? ¿Le va a hacer la competencia?

No, porque tengo un nombre muy navarro, muy español (risas). No vamos a hacer un programa de ese estilo. El Intermedio tiene una definición muy clara, nosotros no queremos copiar ni ir contra nadie. Buscamos nuestra propia vía de humor. Tenemos una audiencia que creemos saber qué humor le gusta y queremos atraer a otro público con un humor elegante, inteligente, compasivo... no buscamos una gran carga política.

¿No habrá un humor político de trincheras?

Político sí, de trinchera no.

¿No serán el azote de la izquierda?

No tenemos compromiso con nadie, no estamos en ninguna trinchera. En los editoriales se le sacude a unos y a otros, izquierda y derecha.

¿Es mejor tomarse las noticias con humor?

Las noticias son duras y descorazonadoras. Para curar ese malestar general que tenemos, el humor tiene una virtud sanadora.

¿Ha valorado el riesgo de cambiar de tono de una forma tan radical en el mismo programa?

El riesgo existe. Aspiramos a seguir haciendo bien la parte informativa y también la cómica. No queremos hacer un humor duro, con mucha carga política, y sí un humor inteligente, que tenga comicidad y también compasión. No queremos un humor de brocha gorda, radical y duro. Queremos que sea compatible con la parte informativa.

¿Teme que hacer humor le haga perder credibilidad?

En alguna etapa de mi vida ya me dediqué al humor. Me lo pasé muy bien con Florentino Fernández haciendo El club de Flo. No lo sé... vamos a pelear para que las dos secciones sean compatibles y va a ser un reto diario. A ver hasta dónde llevamos el humor para que no oscurezca la parte informativa. Daremos con la fórmula.

Yo me fijo mucho en los programas de radio, como el de Carlos Herrera. Hay muchos que mezclan humor con el rigor en la información y la calidad en la opinión. Yo aspiro a eso, aunque en televisión es más difícil.

A raíz de la demanda a 'El Intermedio', se está hablando de los límites del humor. ¿Cree que vive un mal momento?

Dudo que España tenga sentido del humor. Tenemos mucho sentido del ridículo y gran sentido de la indignación. A veces se exageran las posturas por una parte y la otra. El humor tiene sus riesgos y tiene sus consecuencias. No debe ser un escudo que te blinde de todo. Hay fronteras que no se deben cruzar. Y si las cruzas, sabes que puedes encontrarte con una querella. También creo que a veces se exagera la indignación por excesivo orgullo. En la sociedad hay mecanismos para solucionar estas situaciones.

¿La demanda a 'El Intermedio' le parece lógica o exagerada?

Entiendo que quien la ha puesto tenga sus razones, pero es un fracaso como sociedad que un juez tenga que ocuparse de estas cosas. Unos y otros han llevado las cosas demasiado lejos. Estas cuestiones habría que solucionarlas por otros métodos que no sean los judiciales. Entiendo la indignación, porque el humor a veces toca fibras que son subjetivas y cada uno, con sus sentimientos, es dueño de protestar. Todos hemos sido objeto de bromas que nos han parecido un exceso.

¿Cómo es Urdaci en la intimidad? ¿Serio como en los informativos o suele tirar de humor?

Yo soy un cachondo (risas).

¿Qué tipo de humor le gusta?

Me gusta sacar punta a las cosas, conectar cosas que ocurren en momentos diferentes. Me gusta buscar la contradicción que hay en las cosas o en lo que dicen los políticos, que a veces dicen cosas vacías que nos quieren colar como una genialidad...

Ayer dimitió Aguirre, que ha sido 'materia prima' para los programas de humor. ¿Cree que podría tener futuro en la televisión?

La vida política de Aguirre ha terminado, pero si a ella le apetece, le espera la televisión, porque es un monstruo del medio. Tiene una extraordinaria capacidad de llamar la atención.

Hemos perdido una política pero hemos ganado una colaboradora.

Sin ninguna duda. Si ella quiere, la invito a participar.

Lleva casi tres años en 13tv. ¿Satisfecho con esta etapa?

Vine para organizar una redacción y creo que está organizada. Hay cosas pendientes, como abrir informativos el fin de semana, que es nuestro gran reto. Hay una redacción que funciona bien y tiene mucha ilusión.

Dirigió una redacción grande como la de TVE. ¿Cómo lo ha hecho para gestionar un equipo con menos recursos?

Allí tenía mucho y aquí poco. Pero aquí tengo algo que no hay allí. En las redacciones hay algo que no se compra con dinero: cuando tienes una redacción motivada, las estrecheces materiales se salvan. Cuando la redacción no está motivada, da igual que tengas todo el oro del mundo. Prefiero una redacción pequeña motivada a una grande en la que diariamente tienes que bajar al taller a motivar a todos.

¿La redacción de TVE estaba desmotivada o ahora lo ves así?

En TVE era muy difícil encontrar motivación y eso sigue igual.

¿Cree que es el problema de TVE?

Ese es su mal endémico.

¿A qué se debe?

Al propio funcionamiento de la casa, que buena parte es funcionarial. En una casa pequeña, nos conocemos y remamos todos en la misma dirección, porque si no se va a pique. En una grande, es más fácil perderse.

¿Volvería a ser director de informativos de TVE?

Las cosas que ya he hecho... Aquí llevo tres años y ahora tengo una nueva motivación, que es La Contra. Espero seguir por lo menos otros tres o cuatro años.

¿No volvería a ser director Informativos de TVE?

De momento, no. Pero todo sea que me lo propongan y ya me lo pensaré.

Se sigue hablando de su etapa en TVE como la más negra de los informativos. ¿Qué opina?

El que dice eso no conoce TVE por dentro ni la gente que estaba conmigo. Si lo hiciera, no lo diría. Entiendo que sea un eslogan político pero quien lo maneja está muy lejos de la realidad.

¿Qué piensa cuando oye decir que nunca se ha manipulado tanto como en su etapa como director?

Hablar es gratis.

¿Le pesa eso?

Estoy encantado de los 14 años en RNE y de los 6 que pasé en TVE.

¿Se siente orgullos de tu etapa como director de TVE?

Absolutamente.

¿Cambiaría algo?

No, nada. Aprendí una barbaridad y me lo pasé muy bien. Fui todos los días encantado a trabajar, conocí gente maravillosa y sin ese tramo de mi carrera yo sería muy poca cosa. No cambiaría nada .