Ana Rosa protesta por la conducta rácana del PP de Madrid con el adiós de Aguirre

El Partido Popular de Madrid, presidido por Cristina Cifuentes, lanzó rápidamente un comunicado tras producirse la dimisión de Esperanza Aguirre en el que compartía las críticas que se hacía a sí misma la exportavoz del partido en el Ayuntamiento de Madrid:

De modo que ya este 25 de abril de 2017 Ana Rosa Quintana afeaba esta conducta del PP de Madrid por haber sido tan poco generoso con la histórica dirigente del partido:

A mí me parece un error, porque Esperanza Aguirre se ha visto salpicada por sus colaboradores. Ha asumido su responsabilidad política, quizás tarde en esta ocasión, pero ella no está imputada en nada. Y ha estado 40 años en el partido, ha ganado muchas elecciones, y un poco de generosidad en esta despedida no habría pasado nada. Y este racaneo...

A mí personalmente, con su trayectoria, me da pena que Esperanza Aguirre se vaya de esta manera. Pero tenía que irse.