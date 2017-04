Marhuenda y 'Chani' abroncan a Encinas por su odio al PP: "¡No nos tomes por tontos, tú quieres que se disuelvan!"

La dimisión de Esperanza Aguirre llevó grandes dosis de tensión al debate de 'El Cascabel' en 13TV este 24 de abril de 2017, con varios periodistas participantes contundentes en sus declaraciones que terminaron por entrar en conflicto. Génova despide con absoluta frialdad a Aguirre mientras un malvado tuit se ensaña con ella.

Esto le ocurrió principalmente a Antonio Pérez Henares 'Chani' y Francisco Marhuenda, que se calentaron de lo lindo escuchando el discurso de Carmelo Encinas, que pedía más sangre y responsabilidades en el PP con todo lo que está sucendiendo con la Operación Lezo:

Encinas : Te ha traicionado en subconsciente porque yo no estoy hablando de Rajoy...

Chani: Mira Carmelo, yo lo que te pediría es que no nos tomaras por tontos.

Encinas: Yo no tomo por tonto a nadie, yo expreso mi opinión aquí. Y si crees que te tomo por tonto, oye chico, pues lo siento.

Chani: ¡Llevas hablando un cuarto de hora sistemáticamente y lo único que querías decir aquí por activa y por pasiva preguntándolo tres veces es que tiene que dimitir Mariano Rajoy! ¡No me tomes por tonto porque es lo que querías que dijéramos!

Encinas: A lo mejor te tomas tú solo por tonto, yo no tomo a nadie.



Chani: A Ignacio González que le defiendan sus abogados, al PP los suyos, y yo no voy a defender a nadie, porque el PP es una organización de golfos que están destruyendo la imagen de lo que a mi juicio es un buen gobernante y una persona honrada, Rajoy. A mí la derecha en su conjunto me parece corrupta, cobarde y traidora, y la izquierda mentirosa absoluta, demagógica y capaz de aprovechar cualquier cosa sin importarle la destrucción del sistema. Hasta en este punto tengo repugnancia a la política.