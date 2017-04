'Edu', el famoso niño del anuncio de Navidad, ahora dirige su propia empresa de marketing digital

"Hola, soy Edu, ¡Feliz Navidad!". Hace 20 años, decir esta frase era automáticamente pensar en un niño con gafas, sentado en el sofá y llamando, compulsivamente, desde un teléfono fijo. En la época en la que se lanzó este anuncio no existía Youtube, ni los videos virales, pero este spot así y todo, se convirtió a su manera, en 'viral' en su momento. Todos los niños de la época, y cómo no, muchos adultos imitaron al personaje.



El protagonista del spot se ha convertido veinte años después, en un emprendedor en el sector digital. Enrique Espinosa, que su verdadero nombre, trabaja en el ámbito del desarrollo web y el marketing digital. Dirige la Agencia Ninja, una consultora de tecnología creada por él mismo junto a otros socios,. Tras grabar esta publicidad no todo fue un camino de rosas para el Enrique, pero logró encauzar su vida sumando su experiencia vital en la infancia, con su formación como adulto:

Durante 20 años he estado meditando sobre el porqué del impacto del anuncio y cuando descubrí el motivo, cree mi proyecto para aplicar la metodología del éxito del anuncio junto con la tecnología digital.

Así fue el popular anuncio Airtel de 1998: