'El árbol de tu vida': Fran Rivera ataca sin piedad a Isabel Pantoja

La herencia de Paquirri que nunca se repartió vuelve a ser el tema a tratar en la noticia. Francisco Rivera ha sido el último entrevistado de 'El árbol de tu vida', programa que presenta la andaluza Toñi Moreno en Antena3. Recorre el pasado del personaje a través de sus antepasados, que ha hecho de este programa un auténtico revulsivo en el que todos se sienten cómodos. Treinta y dos años después de la muerte de su padre, quiso abordar el famoso y polémico asunto del reparto de la herencia.

Isabel Pantoja nunca quiso entregar nada a sus hijos. Francisco aclaró: "La esperanza nunca se ha perdido. Después de treinta y dos años lo que te llena de indignación, es una vergüenza, es muy triste, pero bueno, yo esa conversación que tendrán algún día no me gustaría estar delante cuando ocurra. Pero ese diálogo lo va a tener sí o sí. No ejecutamos la sentencia por respeto a nuestro hermano Kiko, que él no tiene culpa de nada".