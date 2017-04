La maciza Cristina Pedroche anda 'sobreexcitada'

la maciza, entre otras cosas porque se lo merecía, ha disfrutado de unos días de vacaciones junto a su marido, David Muñoz (Cristina Pedroche desvela en 'Zapeando' su secreto para lucir 'cuerpazo').

Durante este tiempo, la presentadora de Atresmedia ha intentado desconectar del día a día y bajar el enorme ritmo que tiene su ajetreada vida, tal y como desvela a sus seguidores.

Eso escribe Cristina Pedroche en su blog personal Wonder Wall.

Para ella, no es sencillo aflojar el pistón:

"Reconozco que soy una persona muy ansiosa y que cuando quiero algo lo quiero ya. Muchas veces esta ansiedad me lleva a no saber disfrutar de las cosas porque cuando ya estoy en el camino de conseguir algo no estoy pensando en disfrutarlo, sino en qué será lo siguiente. Hay días que hago tantas cosas que me cuesta dormir por las noches porque con la sobreexcitación de querer llegar a todo, cuando me meto en la cama no consigo conciliar el sueño".