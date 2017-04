Marco Ferri deja a Aylen para intentar volver con Alyson

Marco Ferri, ha roto con Aylen Millán. 'Sálvame' se ha puesto en contacto con el italiano por telefono y ha confirmado su ruptura quitándole hierro al asunto:

Marco no descarta retomar la relación con su 'mejor' amiga dentro del concurso, Alyson Eckmann. La ganadora visitó el plató del programa para hablar de su vida tras el reality y ha escuchado las palabras del modelo:

Yo de Alyson tengo un recuerdo positivo, es una chica encantadora y ojalá algún día pudiéramos volver a reírnos , vernos y retomar la relación donde la hemos dejado por circunstancias que no nos pertenecen.



Pero a Alyson ya no le interesa nada que tenga que ver con Marco y Aylén:

No es asunto mío. Todo lo que ha pasado, los vídeos que he visto... no es asunto mío. Yo tengo mi brasileño sosiño.