Marhuenda vuelve a despedazar sin piedad al chismoso Pedrojota

Hostias como panes. Francisco Marhuenda le ha sacudido una buena tunda a su colega Pedrojota Ramírez tras las informaciones vertidas sobre el director de La Razón en El Español.

Marhuenda, que entró este 26 de abril de 2017 en 'Espejo Público' (Antena 3) dijo sobre el periodista riojano lo siguiente:

No le voy a dar el placer a Pedro de criticarle. Allá él y su conciencia. Yo no soy juez. He compartido tertulia con él muchas veces y lo he tratado siempre bien.

Añadió que:

Recordó que él ha sido muy generoso con Pedrojota:

En su día me llamó y me pidió que eso de la piscina... y le hice el favor. Y otras cosas que le han pasado en su vida. Yo siempre lo he tratado muy bien. Me sorprende porque cuando él ha publicado algún libro le he dado una doble página y cuando me ha pedido algún favor se lo he hecho.