Antonio Jiménez salta a la yugular de Martu Garrote con un salvaje rapapolvo

La corrupción vuelve a estar de actualidad en España. La 'Operación Lezo', que se ha llevado por delante y a la prisión a todo un expresidente de la Comunidad de Madrid como Ignacio González, o la detención del primogénito de Jordi Pujol monopolizan la atención informativa y también generan tensión.

La noche del 26 de abril de 2017 'El Cascabel' (13TV) trataba este tema intentando establecer categorías sobre si era más grave trincar cuando el dinero iba para el partido o si la pasta acababa en el bolsillo de un político para su uso y disfrute particular.

Antonio Jiménez, presentador de la tertulia, lo veía de esta manera en relación a la 'Operación Lezo':

Aquí la clave fundamental es, al margen de que haya o no financiación ilegal, saber que la gente que participaba en toda esta melé se llevaba el dinero a espuertas a su bolsillo. Eso es lo que realmente me indigna o los que se lo llevaban a Suiza. Aprovechando su condición de lo que fuera se lo estaba llevando calentito y si le pillaban tendría la posibilidad de decir que estaba recaudando para el partido, para la campaña electoral de aquí y de allá. Me gustaría saber cuánto dinero se ha empleado en las campañas electorales.

Matizaba que:

Si eso fuera así, el delito sería distinto. Aquí lo que no se perdona es meter la mano en el cajón del pan. Otra cosa es decir que utilicé ese dinero para que partido tuviera más postes, más tal, pero yo no me lo he llevado.

Martu mostraba su desacuerdo:

¿Pero cómo no va a ser lo mismo si te lo han robado a ti y a mí?

Jiménez saltaba:

No, no es lo mismo, no te confundas, Martu. Lo de fli y flo no es lo mismo que te dé un maletín para financiar el partido y que no se lo lleve nadie. No señor, esa corrupción no es la misma.

La socialista insistía:

Es igual de robado. Robar para el partido o robar para ti es robar.

El presentador de 'El Cascabel' sentenciaba: