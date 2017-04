El desnortado 'Echeminga' rompe el umbral del ridículo supino con una surrealista teoría sobre cómo ganar la moción de censura

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, está en los mundos de Yupi o directamente cree que el personal se chupa el dedo y no está al corriente de las noticias.

Este 28 de abril de 2017 el podemita fue entrevistado en 'Al Rojo Vivo' (laSexta) donde, evidentemente, le preguntaron por el tema candente de la semana, la moción de censura que en unas semanas pretenden presentar en el Congreso del los Diputados al Gobierno de Mariano Rajoy.

'Echeminga', sin pelos en la lengua, y en un claro intento de marear la perdiz, vendió el cuento de que Podemos puede perfectamente sacar adelante la moción de censura.

La explicación no tiene desperdicio, especialmente cuando le preguntan que por qué el partido de Pablo Iglesias ha hecho pública su moción de censura pero sin proponer un candidato. Es más, Antonio García Ferreras pregunta si éste será Pablo Iglesias y esta es la respuesta de Echenique

Nos encantaría que la moción saliera adelante. Por eso no hemos querido poner candidato encima de la mesa. Eso nos ha parecido lo más sensato. Si lo hubiéramos puesto, los argumentos ridículos que tienen que ver con las formas, que me parece el peor argumento de la historia de la Humanidad para no apoyar que se eche a unos criminales de las instituciones del Estado, pues imagínate cuál sería el argumento si Pablo Iglesias hubiese dicho que él se presenta como candidato.