Prego, Cuesta y Naranjo se cachondean de la moción de censura de Podemos: "¡Todas las semanas hacen una tontería!"

La moción de censura anunciada por Podemos no es que tenga todos los visos de estar abocada al fracaso, sino que también tiene toda la pinta de que ésta acabe olvidada en las tertulias televisivas.

La noche del 27 de abril de 2017, 'El Cascabel' (13TV) dejó en pelota picada a Pablo Iglesias porque su propuesta, al margen de no tener siquiera candidato alternativo a Rajoy, tampoco tiene fuste ni programa de Gobierno. La conclusión lógica es que lo único que busca con esa medida son titulares y tiempo dedicado a Podemos en los platós.

Antonio Naranjo subrayaba que:

No nos tiene que sorprender que haya convertido el Congreso en una extensión de los platós de televisión. Todo esto es consecuencia del poco respeto que le dedica en general Pablo Iglesias al Parlamento. Lo ha convertido en un circo.

Carlos Cuesta era contundente a la hora de definir la moción de censura de Podemos:

Hay un motivo, pero que no tiene nada que ver ni con el Parlamento ni con la moción de censura. Es que hay primarias en el PSOE y como estos señores le están haciendo la campaña a un señor que se llama Pedro Sánchez, porque están encantados con que este señor intente reventat el PSOE, pues le hacen este cartel. A partir de este momento, el principal altavoz que tiene Pedro Sánchez, aparte de su Peugeot dando vueltas por España, es la gente de Podemos tratando de reventar la actividad parlamentaria. Ellos lo que están diciendo es que el PSOE no es lo suficientemente crítico. Lo que Podemos quiere cortar es que el PSOE siga proponiendo e introduciendo mejoras sociales y quieren cortar la imagen de que el PSOE pueda ser constructivo. A ellos sólo les vale un PSOE revolucionario.

Añadía que:

¿A quién le están haciendo la moción de censura? A una mujer que se llama Susana Díaz. Pero es que ni tan siquiera la hacen por las cosas que está haciendo Susana Díaz. No se lo hacen por la corrupción, por la situación de paro que hay en Andalucía o por la situación de bajo crecimiento. Se la hacen porque no se está convirtiendo en una revolucionaria que haga saltar España por los aires.

Victoria Prego lo tenía claro:

Yo reduzco esta iniciativa mucho más. Esto es una exhibición para tener titulares. Es que ni siquiera avisaron a su propio partido. No tienen preparada la moción de censura, no tienen programa. No tienen ni candidato, que ya si eso... Esto es una broma, una tomadura de pelo a los españoles. La pasada semana fue lo del autobús, antes lo de sentarse en la alfombra. Cada semana una tontería para que nos ocupemos de ellos.