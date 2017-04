'Deluxe' recupera para Telecinco el liderato de la noche del sábado (15.1%)

Dice un viejo refrán español que al asno conviene darle el pienso que le gusta. Siguiendo esa regla, a la audiencia televisiva habría que suministrale 'telebasura' cotidianamente y a raudales, porque cuando no hay fútbol, es lo que arrasa.

Con unos pequeños matices, que han quedado muy bien reflejados en los resultados del share este sábado 29 de abril de 2017:

SUBEN

-'Telediario Fin de Semana': La primera edición del informativo de RTVE, presentada por Pedro Carreño y Raquel Martínez, fue visto por más de 2,1 millones de personas y obtuvo un 14,8% de ‘share’ en su emisión simultánea entre La 1 y Canal 24 Horas, liderando su franja horaria en la sobremesa y convirtiéndose en lo más visto del sábado.

La primera edición del informativo de RTVE, presentada por Pedro Carreño y Raquel Martínez, fue visto por más de 2,1 millones de personas y obtuvo un 14,8% de ‘share’ en su emisión simultánea entre La 1 y Canal 24 Horas, liderando su franja horaria en la sobremesa y convirtiéndose en lo más visto del sábado. -'Informe Semanal': El noticiero de gran formato que dirige y presenta Jenaro Castro fue seguido por más de 1,2 millones de espectadores, con una cuota de pantalla del 8,1%. Una media de 1.215.000 personas siguieron así los temas más destacados de la actualidad.

El noticiero de gran formato que dirige y presenta Jenaro Castro fue seguido por más de 1,2 millones de espectadores, con una cuota de pantalla del 8,1%. Una media de 1.215.000 personas siguieron así los temas más destacados de la actualidad. -'Sábado Deluxe': La exconcursante de 'Gran Hermano VIP 5', la humorista Eva Hache y la modelo Mónica Pont, fueron algunas de las celebridades que pasaron por el plató más sensacionalista de Telecinco. Y contando con la última hora del programa 'Supervivientes', se registró un 15,1% de ‘share’ gracias a sus 1,6 millones de espectadores.

BAJAN

-'Cámbiame': En su formato 'Challenge', este programa de transformaciones estéticas hechas por los estilistas Pelayo Díaz, Natalia Ferviú y Cristina Rodríguez, también se atreve con ocupar espacio los fines de semana. Pero la exigencia por repetir la buena acogida diaria creará en el seno de Mediaset ciertas dudas en sus próximas emisiones.

En su formato 'Challenge', este programa de transformaciones estéticas hechas por los estilistas Pelayo Díaz, Natalia Ferviú y Cristina Rodríguez, también se atreve con ocupar espacio los fines de semana. Pero la exigencia por repetir la buena acogida diaria creará en el seno de Mediaset ciertas dudas en sus próximas emisiones. -'MasterChef 5': Habiendo protagonizado un buen estreno el domingo 16 de abril, el ‘talent’ culinario de TVE ya no pudo una semana después con 'Supervivientes' en Telecinco. Por ello, la tercera emisión del concurso gastronómico aspira este domingo a recuperar una cifra cercana a dos millones de espectadores.

Eva Hache fue una de las grandes protagonistas del último 'Sábado Deluxe' de abril. La actriz y presentadora se sentó en el plató del programa, algo que años atrás dijo que jamás haría, para promocionar su obra teatral 'Los vecinos de arriba'. Sin embargo, la entrevista, que dio no pocos titulares, no resultó lo tensa que podría uno temer por esas pasadas declaraciones, por más que Pilar Rahola se enfadase por alguna de las respuestas de la segoviana.

La jueza de 'Got Talent', siempre con humor, habló de cómo llegó a la profesión y afirmó que "me gusta mucho trabajar, pero trabajar poco. Salir de casa me cuesta". De hecho, bromeó con que, durante las grabaciones del talent show, algún imprevisto obligara a cancelar las jornadas para volver a casa antes de tiempo.

Esperanza Aguirre es su vecina, comentó

Entrando en el terreno de la política y actualidad, la actriz no tuvo reparos en criticar la actitud de los españoles. "Entiendo que la gente vote al PP. Lo que me da rabia es que la gente no vote. No me cae bien la gente que no vota", dijo sobre la abstención y su importancia para entender el juego de poder en el país. Además, explicó que no le extrañaba la dimisión de Esperanza Aguirre producida esta misma semana: "Ya es la tercera". Además, explicó que ambas eran vecinas. "Vivimos en Malasaña. Somos muy perroflautas", rió.

Recordó cuando se presentó a las elecciones de 2008

Hache aprovechó para recordar que, durante su etapa en el late show 'Noche Hache' en los primeros años de Cuatro, "me presenté a las elecciones".

Lo hizo con 'Partido Hache' de cara a los comicios de 2008, para enseñar a la gente el funcionamiento de la política. No obstante, rememora, se retiraron a escasos días de abrirse las urnas.

'Hay una facilidad pasmosa para indignarse por lo que sea'

También fue dura con los ciudadanos y la hípersensibilidad de las redes sociales: "Me da rabia que la gente haya perdido la comprensión lectora y que haya una facilidad pasmosa para indignarse por lo que sea", lamentó.

En cualquier caso, manifestó su orgullo por ser española, algo que molestó a Pilar Rahola, una de las tertulianas presentes en la entrevista.