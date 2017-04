Inda machaca de lo lindo a un Espinar 'Zero' que acaba pidiendo amparo a la niñera de Podemos

Es lo de todos los sábados por la noche en el segundo canal de Atresmedia, el clásico rifirrafe entre un podemita y el periodista Eduardo Inda.

El 29 de abril de 2017 no fue una excepción a la regla. El director de Okdiario saltó a la yugular de un Ramón Espinar que, en el plató de 'laSexta Noche' glosaba muy ufano la corrupción del PP, pero parecía olvidar la suya propia, la de su VPO o, por qué no decirlo, la de su propio padre que quemó la tarjeta black de Caja de Madrid como si no hubiera un mañana.

Inda, ante las gracietas de Espinar sobre la corrupción en el PP de Rajoy, le soltaba el primer zasca al senador de la Coca Cola.

Hacerse con una vivienda protegida para pegar un pelotazo es corrupción, Espinar.

Espinar, poco dado a encajar golpes y creyéndose tener el amparo del presentador de la televisión amiga, Iñaki López, se preguntó indignado:

¿Lo de este señor lo tengo que aguantar sin contestar?

López, que veía que la tertulia se le podía ir de las manos nada más comenzar la misma, optó por una fórmula cuando menos curiosa:

Mira, vamos a hacer una cosa. Después, como vamos a tratar en profundidad este asunto, podrá contestar a este comentario de Eduardo Inda con todo el tiempo. No te preocupes, que no me olvidaré. Te dejaré empezar a ti.

Como entre medias hubo la entrevista a Patxi López, candidato a las primarias del PSOE, a Espinar, o bien se le fue lo que tenía que decirle a Inda o directamente optó por no entrar en una nueva confrontación dialéctica. Así que de manera bastante despreciativa respondió cuando le dieron el turno de palabra que:

Ya ni me acuerdo lo que iba a decirle.

El de Okdiario, al cual no le eligieron para la posterior entrevista-masaje a Pablo Iglesias, remachó al senador podemita con una nueva genialidad: