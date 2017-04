Inda recuerda a Espinar lo que es 'corrupción y el de 'papá tarjeta black' y 'piso VPP' queda mudo

Lo de todos los sábados en la cadena podemita de Atresmedia.Estaban los de Podemos, con tratamiento VIP, unos cuantos periodistas entre los que el único que enseña los dientes es Eduardo Inda y presentaban Iñaki López y Andrea Ropero.

Y con eso ingredientes, siempre hay bronca. Y esta vez casi desde el segundo uno, porque todo empezó conla intervención en el programa del senador podemita, Ramón Espinar.

El portavoz de Podemos, que tiene poca vergüenza, trató de aprovechar el momento de cámara para lanzar una serie de ataques a la corrupción del PP, responsabilizado directamente de ella a Mariano Rajoy.

Estaba muy feliz en la tarea, cuando le saltó a la chepa Eduardo Inda:

"Hacerse con una vivienda protegida para pegar un pelotazo es corrupción, Espinar".

Esto, en apariencia, indignó de manera supina al de Podemos que pidio "amparo" al presentador del programa:

"¿Lo de este señor lo tengo que aguantar sin contestar?".

López, temiendo que el programa tomase derroteros más espesos escuchó lo que le mandaban desde control por el pinganillo y echo agua:

"Mira, vamos a hacer una cosa. Después, como vamos a tratar en profundidad este asunto, podrá contestar a este comentario de Eduardo Inda con todo el tiempo. No te preocupes, que no me olvidaré. Te dejaré empezar a ti".

Contaba López con el respiro que iba a suponer una entrevista con Patxi López que dividía en dos partes la tertulia política.

Lo tremendo llegó después, cuando el de Podemos tuvo oportunidad de responder a Inda y declinó hacerlo con el viejo truco de "ya ni me acuerdo lo que iba a decirle", algo que lógicamente provocó algunas risas en el plató de la segunda cadena de Atresmedia y descojone general en las redes sociales.