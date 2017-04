Mila Ximénez despelleja a Jesús Mariñas con un ataque descomunal

Que en 'Sálvame' tengan que vivir de la pelea, del conflicto permanente y del drama sin freno es algo que no se le esconde a nadie.

Por supuesto, en el programa de Jorge Javier Vázquez se vive desde el 20 de abril de 2017 de todos los contenidos que genera 'Supervivientes', ya que no sólo es una fuente de noticias, sino también de tramas, a cual más chusca.

El último capítulo lo conforman unas declaraciones de Jesús Mariñas defendiendo a María Teresa Campos y sus recelos por la participación de Bigote Arrocet y el ataque que Mila Ximénez ha lanzado contra el periodista.

Entiendo que no le guste, ella sabe la repercusión que puede tener, por eso no quería que participase. Pero durante el tiempo que he estado en 'Qué tiempo tan feliz' junto a ellos, jamás he visto la mayor acritud entre uno y otro. Ahora muchos critican a María Teresa porque no han trabajado con ella y de ahí viene el rebote y el ataque de rabia. Ahora han tenido a Bigote como arma arrojadiza porque saben que es lo que más puede afectar a Teresa después de sus hijas. El papel de Terelu es dificilísimo, se están ensañando con ella, haciendo sangre. El único pecado que tiene es ser hija de su madre.