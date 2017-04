Toño Sanchís 'amenaza' con contar uno de los mayores secretos de Belén Esteban en un libro

Toño y Belén se verán, por primera vez, las caras en los tribunales, el próximo 30 de mayo, para dar luz sobre el patrimonio económico que Belén, asegura no haber recibido.

En una entrevista con el compañero José de Santiago para La Razón, Toño Sanchís afirma que quiere escribir un libro en el que contará uno de los mayores secretos de la famosa colaboradora de 'Sálvame':

Me lo tengo que pensar con tranquilidad, pero escribiré desde la verdad. No es cuestión de rencor ni de venganza. Las ofertan están ahí y estoy pensando cuál es la mejor.



Tiene todavía unos cuantos episodios de su vida por descubrir. No voy a hacer una biografía «rosa», sino llena de datos y argumentos que los sustentan. Gracias a Dios, tengo muy buena memoria, sé quién me contó cada cosa y el por qué me las desvelaron.