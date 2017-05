Belén Esteban se va del plató después de que Paz Padilla la haya llamado tonta

Amador Mohedano envió este 1 de mayo de 2017 un mensaje a la dirección de ‘Sálvame' pero Paz Padilla no acababa de entender qué decía.

Belén Esteban le ha dicho que era un mensaje de Amador y la presentadora le ha contestad: "A ver ‘quilla', ¿tú eres tonta? Pues claro qué se qué ha escrito un mensaje". La Esteban, ofendidísima, le ha dicho que ella no la llame tonta y ha abandonado el plató mientras decía: "Me salgo por no decirte una fresca".