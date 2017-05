El vídeo del bailarín sobón que asquea a Italia

En la cuenta de Facebook del programa de la televisión italiana Amici di Maria De Filippi, hace pocas fechas, fue publicado un vídeo en el que podíamos ver a la cantante Emma Marrone, la que fuera representante de Italia en Eurovisión, ensayando su número musical, con una baile muy subido de tono, en el que el bailarín la toca por todas partes, y la artista se ve imposibilitada para cantar.



Amici comenta:

No quiero ser una mojigata, pero es que cuando me toca no puedo cantar. ¡Esto no es un baile!