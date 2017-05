Ferreras arrincona y desarma a Julio 'El Rojo' por la provocación podemita ante las primarias socialistas

Podemos ha previsto una concentración para el 20 de mayo de 2017 con motivo de la moción de censura a Mariano Rajoy que anunció el partido de Iglesias el 27 de abril de 2017.

Sin embargo, al presentador de 'Al Rojo Vivo', Antonio García Ferreras, no le cuadró mucho que la fecha escogida respondiera a la mera casualidad, sobre todo porque el 21 de mayo de 2017 tendrán lugar las primarias del PSOE.

Por eso, en la entrevista a Julio Rodríguez, miembro del Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, Ferreras fue directamente al meollo de la cuestión:

Rodríguez respondía que:

Nosotros respetamos los procesos internos del PSOE y de cualquier partido y además me parece minusvalorar y despreciar el criterio que tengan los propios votantes socialistas. Ellos no se van a dejar influir por nadie y tendrán criterio para elegir a sus representantes. A mí, que hablen de injencias me parece demasiado.