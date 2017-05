Jorge Javier enseña el culo a María Teresa Campos y ella dice que le 'gusta'

Todo por la audiencia. Lo que sea, hasta ponerse en pompa y enseñar al mundo las nalgas en vivo y en directo.

Jorge Javier Vázquez y María Teresa Campos han comentado las fotos robadas y desnudos posados en la sección de actualidad que la presentadora tiene cada semana en Sálvame.

Aprovechando la ocasión, el catalán desveló la intrahistoria de la imagen de su desnudo integran con la que sorprendió hace unas semanas en las redes sociales.

El presentador aseguró que la fotografía fue tomada por su novio P. y se la envió a un amigo suyo para que se la pusiera en blanco y negro y que quedara más artística.

"De repente me pasa la foto... ¡y me había puesto culo!", aseguró Vázquez que no dudó en mostrar a cámara la imagen retocada.

"Me vi súper ridículo con ese culo que me puso". "Yo prefiero el mío, que no sé... 9 de cada 10 han dado su aprobación".

A María Teresa Campos no le convenció del todo la versión de Jorge Javier, y para comprobar que la foto que finalmente había publicado era la de su trasero real, invitó al presentador a demostrarlo de nuevo ante las cámaras de su programa.

"Puestos a enseñar, que no haya dos sin tres, enséñalo aquí en directo", decía la malagueña al tiempo que su compañero se desabrochaba el pantalón.

"Me ha gustado", dijo pícara la presentadora después de lanzarse a pellizcarlo.