El 'zasca' de Cristina Pardo al quejoso Espinar: "El próximo día te vas a La Tuerka"

Quiso ir de listo y se llevó un palo en toda la cara. Ramón Espinar, el senador podemita de la Coca Cola, se cabreó con la presentadora de 'Al Rojo Vivo', Cristina Pardo, por preguntarle por la famosa mariscada que había subido a redes sociales y que posteriormente borró.

La que se autodenomina la 'Karanka de Ferreras' fue directa a la yugular de Espinar cuando le hizo esta pregunta en el programa del 2 de mayo de 2017:

Espinar, que sabía por dónde iban los tiros, trató de salir por la tangente:

Bueno, para empezar la foto no era un tuit, era una imagen en Instagram. Me comí en Galicia unas navajas, unos berberechos, unas zamburiñas que costó además para dos personas creo que 42 euros. Cuando uno va a Valencia se come una paella, cuando uno se va al norte come lo típico de allí y creo que con ese tipo de cosas no debe de haber ningún problema. Lo que pasa es que en este país, y de nuevo vuelvo a Iñaki Gabilondo, es que algunos hemos recibido ataques durísimos por cosas que, me lo vas a permitir en tono coloquial, me parecen una auténtica chorrada.