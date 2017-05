Daniel Lacalle masacra con una lección magistral sobre el marxismo a los podemitas y asociados que trituraron a Jordi Cruz

El economista Daniel Lacalle le ha dado sopas con ondas a los podemitas que se dedicaron a masacrar el 2 de mayo de 2017 al cocinero Jordi Cruz por defender que en su cocina haya becarios que no cobren, pese a que están recibiendo una formación profesional de un valor incalculable.

Lacalle, invitado en 'El Cascabel' (13TV) del 3 de mayo de 2017, fue directo a la yugular de los Alberto Garzón o Pablo Echenique que con tanta saña cargaron contra el cocinero de 'Masterchef' (TVE).

Añade el economista que:

El problema de la izquierda es que no lee a Marx, al propio Marx, que explica perfectamente que la remuneración del trabajo no es solamente lo que se recibe en dinero, sino también todo aquello que se recibe en conocimientos y lo que es una remuneración no reglada.