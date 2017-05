La pelea de gatas entre Gloria Camila y Rocío Carrasco provoca un maremoto en 'Supervivientes'

Telecinco tiene un filón con Gloria Camila en 'Supervivientes'. La hija de Ortega Cano está cantando la traviata desde Honduras y la que ha puesto el grito en el cielo ha sido Rocío Carrasco, que no quiere que la joven prosiga contando chismes de la familia.

Es más, la hija de Rocío Jurado y hermanastra de Gloria Camila lo tiene bien claro:

Nunca he sentido que ella sea mi hermana.

La frase es reproducida por Antonio Rossi, según cuenta Informalia. El periodista afirma que tiene permiso para hablar en nombre de Rocío Carrasco y que ésta le ha aclarado que no cortó su relación con Gloria Camila y José Fernando tras la muerte de su madre porque nunca la tuvo:

Ella nunca se ha sentido vinculada a esos niños. Cuando llegan a España, ella ya tiene una familia propia, no vive con su madre y no se responsabiliza de ellos. Ella tenía problemas matrimoniales y también con uno de sus hijos, David. Vivía ajena a lo que pasaba en casa de su madre y Ortega. Ella considera que fue una decisión de sus padres y no se siente responsable de cuidar ni atenderlos, además, ellos tienen a su padre