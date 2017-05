Carlos Cuesta revienta la imagen hueca e insulsa de Susana Díaz

Las primarias del PSOE afrontan su recta final. Con los avales presentados por los tres candidatos, Susana Díaz, Pedro Sánchez y Patxi López, llega el momento de ganarse el voto de todos y cada uno de los militantes.

La favorita es la presidenta andaluza, pero los medios de comunicación empiezan a tener en cuenta la opción de victoria del exsecretario general, Pedro Sánchez, para volver a ocupar la poltrona de Ferraz.

'El Cascabel' (13TV) del 4 de mayo de 2017 se centró en el proceso interno del PSOE. Carlos Cuesta, director de 'La Marimorena', puso negro sobre blanco lo que piensa sobre la candidata que, en teoría, cuenta con todos los pronunciamientos para ganar las primarias:

Añadía:

Es decir, la mujer que es la gran candidata, la mujer que ha sido respaldada por los medios, la mujer que ha sido vestida y vendida como la gran esperanza blanca, la mujer que se decía que ya veréis cuando salga de Despeñaperros y salga hacia el norte. Pues ha ganado sólo en aquel feudo donde manda, léase donde tiene capacidad de otorgar los cargos y hacer las listas. Solamente ha ganado allí donde realmente es la gran emperadora y fuera de ahí no ha ganado teniendo el aparato a sus pies. Con semejante poder como tenía ella, tendría que haber aplastado a Pedro Sánchez.

Y recordaba algo importante:

Yo no sé si recordáis vosotros a Susana Díaz diciendo algo de que 'mi modelo económico es'...yo no lo recuerdo. Y 'mi modelo para España es...la España federal de la declaración de Granada'. Bueno, sí, pero avance un poquito. Yo es que no veo ningún liderazgo.