Intercambio de hostias catódicas entre Frank Cuesta y Fran Rivera

Frank Cuesta y Fran Rivera se tienen ganas. Y en cuanto tienen oportunidad de lanzarse puñaladas mediáticas lo hacen sin disimulo alguno.

El aventurero, que presentó el 4 de mayo de 2017 la nueva temporada de Wild Frank en DMAX, fue preguntado por el toreroFran Rivera. Aunque trató de no ahondar más en la herida, al final sus palabras crearon polémica:

Con Fran Rivera no tengo nada, él es un torero. Él dijo una cosa anecdótica con lo de que los animalistas no se duchan y yo cogí esa cuña para meterle caña por el otro lado. Pero él hace su trabajo, o lo que él considera que es su trabajo, y yo no tengo nada contra Rivera, pero su trabajo es un trabajo de torturador sanguinario.