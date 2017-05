El cachondeo de Ferreras con el análisis de Verstrynge previo al duelo Macron-Le Pen

El periodista Antonio García Ferreras y el politólogo Jorge Verstrynge protagonizaron la noche del 6 de mayo de 2017 una desopilante conexión para 'laSexta Noche'

Ambos comparecieron desde París, con la Torre Eiffel iluminada de fondo, discutiendo sobre la situación de Emmanuel Macron y Marine Le Pen sobre las elecciones francesas que celebran este 7 de mayo de 2017 su segunda vuelta.

Ferreras y Verstrynge mantuvieron una distendida y a la vez irónica conversación en la que mostraron sus puntos de vista, incluidas las críticas del que fuera secretario general de Alianza Popular a Macron:

Marine Le Pen es populista. A mí me da más miedo el señor Macron, que es un producto de la connivencia de las élite, hijo de la tecnocracia, de los grupos de presión de Europa y de Maastricht. Claro que a mí me da miedo Marine Le Pen, pero me da más miedo este señor que es un perfecto incontrolado. Este señor no va a gobernar Francia. Francia la van a gobernar quienes le han creado que sería, comparándolo con España, el IBEX, los medios de comunicación y la tecnocracia.