Marhuenda estalla ante los vómitos de Escolar y le recuerda que él tiene en su diario a un exterrorista

Calentita vino la noche del 6 de mayo de 2017 en el plató de 'laSexta Noche'. El 'caso Lezo' ocupó buena parte de la tertulia política y, al margen de los nuevos datos e informaciones que aportaron los componentes de esta franja del programa de laSexta, lo cierto es que toda la atención quedó polarizada por la doble bronca que Francisco Marhuenda tuvo con Jesús Maraña e Ignacio Escolar.

La cosa comenzó a torcerse cuando, en el uso de la palabra del director de La Razón saltaba su homólogo de Infolibre, Maraña, con un exabrupto:

Si me permites, es una opinión personal, creo que tú, Paco Marhuenda, no deberías de hablar de este tema porque tienes una implicación muy clara en este tema y de hecho no estamos jugando con las mismas cartas. Yo, en tu lugar, no abriría la boca sobre este tema