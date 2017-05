Muchos exigen que Diego Matamoros deje de trabajar en televisión tras su condena

Telecinco está registrando unos magníficos datos de audiencia con la nueva edición de Supervivientes. Sin embargo, una sombra planea sobre el reality por motivos ajenos a Mediaset, nunca achacables a la cadena. Resulta que uno de los invitados a las Galas del programa, Diego Matamoros (hijo del colaborador de Sálvame, Kiko Matamoros) y que defiende en el plató a su hermana Laura, fue juzgado el 27 de marzo respondiendo a una denuncia interpuesta por su pareja. Ahora se ha conocido el fallo que no es otro que una condena por maltrato a su expareja, Tanit Grande, a 31 días de trabajo en beneficio de la comunidad y se había impuesto también una orden de alejamiento de 500 metros de la mujer.

Y claro, las redes sociales han estallado pidiendo a cualquier cadena de televisión que no invite más a sus programas a un maltratador. Así se han organizado en Twitter bajo el hastag etiqueta #FueraDiegoMatamorosdeTV y bajo ese paraguas se producen cientos de comentarios con fuertes y continuas críticas. No es la primera vez que un concursante de televisión se ve envuelto en una polémica similar. Suso Álvarez, quien fuera concursante de Gran Hermano 16 y Supervivientes y en ese momento 'tronista' del programa Mujeres y Hombres y Viceversa, fue acusado en las redes sociales de "violador" por unos desafortunados comentarios que realizó tras una cita con una pretendienta. Según el concursante, la joven con la que se había citado, dentro de la dinámica del programa, le dio a entender que quería sexo, aunque luego le paró los pies, y es por eso que él se enfadó y protestó, según recoge ESdiario hoy 7 de mayo de 2017:

si tú me das a entender una cosa y yo me acelero, luego no me digas hasta aquí, ahora ya no, me voy', porque, sinceramente, yo ya no razono"