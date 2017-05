Memorable revolcón en TVE a 'Espinar Zero': "Si quieres preguntas amables, ¡a la Tuerka!"

Ramón Espinar se llevó un buen revolcón este 8 de mayo de 2017 durante su aparición en 'Los Desayunos de TVE'. El senador podemita, conocido ya como el mete-patas oficial del partido morado en Madrid, pensaba que su paso por TVE iba para paseo militar cuando se encontró a dos enemigos que no estaban en su guion: los periodistas David Alandete (El País) y Fátima Iglesias (Vozpópuli).

Marchaba hasta el momento demasiado tranquila la entrevista con Espinar, que lucía el sempiterno crespón naranja en apoyo de la TV pública de calidad, pero cada día más grande, en el programa matinal que conduce Sergio Martín.

La conversación con Martín había transcurrido sin más incidentes hasta que llegó el turno de preguntas del resto de los componentes de la mesa, y en esas que David Alandete, de El País, y Fátima Iglesias, de Vozpopuli le borraron la sonrisa a base de contundencia.

Como era de esperar, el senador podemita se revolvió y acusó a los periodistas de estarle difamando, envuelto en la bandera del victimismo que tan bien se le da. Alandete, por su parte, le sentenció: "Si quieres preguntas amables vete a La Tuerka".

David Alandete: Usted habla del desencanto con la política pero una de las quejas principales son la acumulación de cargos y usted sigue teniendo tres cargos, ¿cómo explicar que eso es una renovación de la política?

Espinar: Yo vengo diciendo desde que llegué a la Asamblea que es el doble mandato, los senadores territoriales tenemos que ser por fuerza diputados y a esto nos obliga el Estatuto de Autonomía y eso hay que cambiarlo.

David Alandete: Pero podría ser diputado sin ser senador

Espinar: Esa duplicidad tiene que desaparecer, pero yo creo que ese giro discursivo de tratar de decir que el descontento se debe a mis cargos...no, el descontento se debe a la incapacidad de PP y PSOE de generar una capa de bienestar y a la corrupción que se da fundamentalmente en el PP. Equiparar ambas cuestiones yo entiendo que es una estrategia, que algo hay que decir en las tertulias cuando se quiere defender a los poderosos

David Alandete: A esto tengo que responder, si usted quiere preguntas amables se puede ir a otros foros. Si quiere preguntas amables pues vaya a La Tuerka

Fátima Iglesias: Desde la amabilidad y la cordialidad me da la sensación que a usted le persiguen los charcos, le pillan especulando con una VPO

Espinar: ¿Usted cree que eso es así?, ¿usted cree que eso es verdad?

Fátima Iglesias: Le pillan bebiendo coca-colas cuando abandera una campaña contra el consumo de esta bebida, le pillan dormido

Espinar: ¿Pero cuando pasó eso?, usted miente...

Fátima Iglesias: ¿Miento también cuando pillan a su padre con las black?

Espinar: Usted no hace una pregunta, usted me difama. No me siento perseguido, pero como decía Gabilondo, nos tenemos que preparar para que el sistema se defienda y nosotros hemos venido muy fuerte. Pero le pido que diga la verdad y no cuente cosas que no son verdad en un programa tan serio.

Fátima Iglesias: Está publicado...

Espinar: Sí, hay diarios que dan información y hay tabloides. Y en España hay digitales que son tabloides y hay medios que dijeron que estaba dormido y solo estaba mirando el móvil.

Usted me difama mezclando cosas que ha hecho un miembro de mi familia que no soy yo, no sé si a usted le gustaría que le juzgaran por lo que han hecho sus padres, yo rindo cuentas de mis actos, doy explicaciones, este tipo de pregunta-difamatoria solo busca desgastar la imagen y atacar en vez de informar.