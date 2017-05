Elena, concursante de 'MasterChef', acusa al programa de manipular una prueba

'MasterChef' vivió este domingo una de sus entregas más tensas. El programa de La 1 se desplazó hasta el Restaurante Azurmendi de Eneko Atxa, galardonado con 3 estrellas Michelín, para desarrollar en sus cocinas su ya tradicional prueba por equipos.

Lo que se presumía como una oportunidad de oro para los aspirantes a chef terminó en un mar de lágrimas y en una acusación al programa de haber manipulado la prueba.

Las patatas soufflé, el elemento de la discordia

Elena, la policía de la edición, era la líder del equipo rojo, cuya elaboración contenía patatas soufflé como colofón. Al ir a sacar los platos, Jordi preguntó en varias ocasiones si estaban seguros de que todos llevaban las patatas, con respuesta afirmativa por parte del equipo.

"Primera vez que tengo que entrar en cocinas, y que sea en un restaurante 3 estrellas Michelín... Yo creo que eso no se puede servir así, faltan las patatas", se dirigió Eva González a Jordi, con un plato incompleto en sus manos.

"Capitana, imagínate una mesa con seis personas, que de la casualidad de que sean inspectores de la Guía Michelín, pidan el mismo plato, y unos tengan patatas soufflé y otros no", espetó Jordi a la concursante Elena.

"Os he preguntado si todos llevaban patatas, y que no haya exigencia ni rigor en un plato puede hacer peligrar el trabajo de todo un año. Puede hacer que un cocinero no gane una tercera estrella, o incluso la pierda".

Elena acusa al programa de manipular: "Las han quitado"

La solución, establecida por Jordi Cruz, consistió en que la capitana saliese con el plato y pidiera disculpas al comensal por el error. Antes de hacerlo, y ya sin la presencia del chef, Elena se mostró convencida ante sus compañeros de equipo de que alguien había modificado su plato.

"Tío, lo han quitado. Han quitado las patatas", apuntó ella.

"Lo sabemos", respondieron los demás.

"Ese plato estaba manchado de que allí había habido patatas. Si se quiere decir que ha salido sin ellas, pues ha salido sin patatas...".

Tras pedir disculpas al comensal y regresar a las cocinas, Laila, concursante encargada de elaborar las patatas, se encontraba llorando de rabia.

"Si se veía en el plato que las habían quitado", insistió la capitana una vez más.

Jordi se disgusta y el equipo pide disculpas: "Nos hemos calentado"

Tras el altercado, y ya durante las valoraciones de los jueces sobre la prueba, Jordi Cruz aseguró estar "muy disgustado" con los concursantes.

"Habéis dicho que hemos quitados las patatas de vuestra ración como para tener una excusa para echarlos la bronca. Vamos a ver, ¿quién os pensáis que ha quitado las patatas? ¿Yo?". "Ahora quiero que, si tenéis valor, me digáis qué es lo que gano yo con esa acción".

"Creíamos que teníamos patatas para todos los platos, nos hemos calentado y hemos abierto la boca más de la cuenta. Pido disculpas en mi nombre y en el de todo el equipo", respondió Adrián, que finalmente resultó expulsado.

Por su parte, Elena aseguró: "se nos hizo grande ver que estaban las manchas de las patatas. No habíamos revisado todos los platos bien".

"Con esa acusación lo único que hacéis es poner en tela de juicio el criterio y el buen hacer de este jurado, que solo nos preocupamos de que lo hagáis bien. No solo me ofende, sino que me parece una falta de autocrítica. El error lo habéis cometido vosotros, no me lo he inventado yo", concluyó Jordi Cruz.