Jon Ariztimuño y Jaime García Treceño, los elegidos por José Pablo López para los informativos de Telemadrid

José Pablo López, director general de Radio Televisión Madrid, ha presentado a sus hombres de confianza para dirigir los sensibles informativos de Telemadrid: Jon Ariztimuño será el nuevo director de informativos de Radio Televisión de Madrid y Jaime García Treceño como adjunto a la dirección de informativos. Como subdirectores se suman Enrique López Soriano y Elena Argandoña, ambos con una larga trayectoria en Telemadrid.

Los nuevos nombres de los informativos de la cadena pública madrileña asumen bajo la premisa de López --'JP' para los amigos-- de que "en Telemadrid ha faltado gestión y ha sobrado ideología". No se espera durante la gestión del ex director de laSexta y 13TV unos telediarios politizados en exceso como en la época de su predecesor Angel Martín Vizcaíno sino más ascépticos centrados en temas locales y de interes general.

"En los informativos de Telemadrid no va a haber opinión", afirma López en una entrevista a El Plural. "Bajo ningún concepto. El público ya es lo suficientemente mayor para sacar sus propias conclusiones sin que nosotros le tengamos que decir lo que tienen que pensar. En materia de informativos aludo a aquel slogan de los años 90 de la cadena SER que decía ‘la SER no opina, todos opinan en la SER'. Nosotros no estamos aquí para dar nuestra opinión, sino para contarle a los madrileños lo que pasa. Telemadrid no está para editorializar, para ir contra unos o contra otros. Esa época no volverá a Telemadrid".

"Lo único que me ha pedido Cristina Cifuentes es que esta casa sea sostenible económicamente", ha dicho en varias entrevistas López, que ha encontrado una empresa "saneada desde el punto de vista financiero", sin endeudamiento.

NUEVO EQUIPO



Jon Ariztimuño (Pamplona, 1980) procede de la redacción de informativos de Antena 3 Noticias, en donde ha cubierto los principales acontecimientos políticos de los últimos años. "Ariztimuño coordinará todas las redacciones que coexisten en RTVM aunando sinergias y contando con una mayor coordinación de todos los profesionales de la televisión, la radio y los servicios interactivos", dice Telemadrid en un comunicado.

Contará con el apoyo del periodista Jaime García Treceño (Madrid, 1974), especializado en la información política local y autonómica de la Comunidad de Madrid y con casi 20 años de experiencia en las secciones de local del diario El Mundo, donde ha trabajado durante 10 años y en donde escribe una columna semanal, El País y La Razón.

Enrique López Soriano y Elena Argandoña, co-presentadores, actualmente, del programa informativo ‘Madrid contigo' serán sus peones de brega en la redacción.

López Soriano (Madrid, 1979) ha desempeñado durante los últimos 10 años diferentes funciones en la redacción de informativos de Telemadrid. Primero, como reportero del programa ‘De Madrid a Europa' y después como corresponsal en Bruselas durante tres años (de 2004 a 2007).

Elena Argandoña (Albacete, 1985), por su parte, llegó a Telemadrid en 2009 como redactora de la sección Local. Ha sido presentadora de varios espacios como el programa semanal ‘7 días', el informativo matinal ‘Primera Hora' y el informativo ‘Telenoticias 1'.Licenciada en Periodismo por la Universidad Carlos III de Madrid, ha realizado también un máster en comunicación política e institucional.

ALIPIO GUTIÉRREZ, A ONDA MADRID

Alipio Gutiérrez, hasta ahora director de Informativos de Telemadrid, ha sido nombrado este lunes nuevo director de Onda Madrid. Un cambio que se enmarca dentro de la reorganización que el director general de RTVM, José Pablo López, está desarrollando de cara a abrir una nueva etapa que convierta a la televisión y la radio madrileñas en medios de referencia, "de calidad, independientes y profesionales", tal y como López viene anunciado desde que tomó posesión de su cargo el pasado mes de febrero.