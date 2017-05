'Masterchef': Expulsan a Adrián y Jordi Cruz le ofrece ser 'becario' en su restaurante

Jordi Cruz ha sido el protagonista de la semana por defender la existencia de aprendices de cocina que trabajen gratis en su restaurante a cambio de aprendizaje. La casualidad ha hecho que el juez de Masterchef -el programa lleva grabado semanas- ofreciese su local para que Adrián siguiese colaborando después de ser eliminado del programa de La 1.

"Estoy tocado por no haber sido yo. Me ha podido el miedo. Estoy triste, pero orgulloso de donde he llegado, aunque me hubiese gustado ir un poco más lejos", dijo Adrián, el peor en la prueba de eliminación de Masterchef.

"Cuando entré en este programa estaba hundido, y ahora no", dijo. "Cuando salga de aquí, seguiré en este mundo porque, después de mi familia, es lo que más amo", relató completamente roto y entre lágrimas.

"Si hoy has perdido, es porque te ha faltado conocimiento", opinó Jordi Cruz. "Nos has demostrado que quieres seguir en esto. Si te puedo a ayudar a superar estos miedos con aprendizaje, mi casa es tuya", dijo el chef, que de esta manera ofreció su restaurante a Adrián para seguir aumentando sus conocimientos.

#MasterChef Jordi Cruz le acaba de ofrecer 16 horas de trabajo diarias sin cobrar al pobre Adrian, bravo, bravo 🖕 — David Bueno (@DBT031177) May 7, 2017

Masterchef es un programa que se emite grabado pero resulta curioso que este ofrecimiento haya coincidido con la semana en que Cruz ha estado en boca de todos por defender que los aprendices que están en su cocina trabajen gratis a cambio de aprendizaje. Las red no tardó en bromear con lo ocurrido.