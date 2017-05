'Telecinco': Sandra Barneda le monta un lío de aupa a Jorge Javier Vázquez

Dicen los más veteranos y cínicos de la profesión que en esto de la televisaión no hay amigos: 'Sólo conocidos y clientes'.

Pues va a resultar verdad.Jorge Javier Vázquez ha conseguido cerrar muchas bocas después de que, como él mismo ha confesado en su blog, le dieran por muerto profesionalmente.

Los buenos datos que está logrando en cada gala de la última edición de Supervivientes así lo demuestran.

Como en los viejos tiempos, ya no hay quien le tosa, ni siquiera la todopoderosa Cuéntame cómo pasó que se las hizo pasar canutas en los dos últimos Gran Hermano.

Pero no sólo de Jorge Javier vive Telecinco y Supervivientes las últimas semanas. Sandra Barneda, con quien por cierto se rumorea con fuerza últimamente que no se lleva precisamente bien, parece que no se lo va a poner fácil y ya no es sólo Vázquez el que tritura los audímetros y a la competencia, por difícil que sea, con el reality de aventuras.

Sin ir más lejos, este domingo 7 de mayo de 2017 Barneda arrasó con Supervivientes: Conexión Honduras y un 19.1% de cuota que desactivó las bazas que tenían las cadenas rivales a esa hora. Y no eran flojas.

La Uno tuvo que conformarse con un 16.1% y eso que tenía MasterChef, el otrora imbatible formato cocinillas de TVE, y en pleno apogeo de la polémica de los becarios de Jordi Cruz.

Tampoco El Peliculón de Antena 3 pudo hacer más que quedarse con el bronce y El francotirador hizo un 15.9%.

Sandra Barneda, vestida como una diosa, según sus fans en Twitter tuvo sus más y sus menos.

Y en las redes no gustó demasiado que se riera tanto de las dificultades del peluquero Juan Miguel para pasar la prueba de superviviencia por su físico.