Corcuera despotrica contra Pedro Sánchez, las primarias y los medios de comunicación por apoyarlas

José Luis Corcuera ha vuelto a 'salir de la cueva' apareciendo en 13TV con motivo de las primarias del Partido Socialista a navajazos entre Pedro Sánchez, Susana Díaz y Patxi López -como tercero en discordia-. Guerra sucia en el PSOE: Pedro Sánchez manda 'espías' a los mitines de Susana Díaz.

El exministro del Interior socialista hizo una larga y concienzuda reflexión en 'El Cascabel' en la noche de 8 de mayo de 2017, en la que predominó su crítica al propio sistema de primarias, sus palos a Pedro Sánchez y su apelación al sentido común para reconducir el PSOE que a su juicio está en el momento más delicado. La resurrección de Pedro Sánchez siembra el pánico en el PP: "A falta de un Pablo Iglesias, ahora tenemos dos".

No se puede ser populista ni demagogo, pero eso difícilmente se puede evitar en unas primarias. Yo no he avalado a nadie porque no creo en este sistema, pero estamos en una encrucijada e iré a votar.