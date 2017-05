El mensaje envenenado de Ferrán Monegal a Jorge Javier Vázquez por su "masaje" a Miquel Iceta

Ferrán Monegal habló del "masaje" en forma de entrevista que el sábado 7 de mayo de 2017 le dieron al político socialista Miquel Iceta en Telecinco.

El crítico televisivo de 'Julia en la Onda' (Onda Cero) repasó el fin de semana de la pequeña pantalla centrándose en los contenidos propios de su grupo mediático, Atresmedia.

Así pues, recordó la dantesca intervención del ínclito Jorge Verstrynge en 'El Objetivo' de laSexta y el reportaje de Jordi Évole para 'Salvados'.

Pero da la sensación que había que hacer algo para 'justificar' echar un vistazo a la competencia.

Y el pie se lo dio la conductora, Julia en la Onda, que dijo a modo de excusa: "Quiero preguntarle por la presencia, porque varios oyentes nos lo reclaman, de Miquel Iceta, el político del PSC, en el 'Deluxe'". Y Monegal lo vio muy lógico y añadió:

En TV3 no le dan ni agua, no le dan ni visibilidad, y dice pues me voy a que me den un masaje a Telecinco, y se lo han dado.