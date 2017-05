La serie de Antena 3 'Allí Abajo' se pone arriba del todo con un 19.8%

Lo más relevante, aunque haya sido habitual durante montones de meses excepto en diciembre de 2016 y enero de 2017, es que la banda de Paolo Vasile, el capo de Mediaset, va ya por delante en mayo, en audiencia acumulada: Telecinco (14.5%), Antena 3 (13.2%) y La 1 de TVE (10%).

Por lo que se refiere a la jornada concreta del lunes 8 de mayo, bien la mñana para Telecinco, porque 'El programa de Ana Rosa' (21.4% y 555.000 espectadores) batió con holgura al 'Espejo Público' (17.6% y 428.000) de Susanna Griso y complicada la tarde-noche.

En el primer time, la serie de Antena 3 'Allí Abajo' se puso arriba del todo con un 19.8%.

Sin la competencia de ficción de 'Sé quién eres' y creció 3,8 puntos, para anotar su tercer mejor dato de la temporada y dominó con claridad sobre el lanzamiento de 'All you need is love... o no' en Telecinco, que anotó 14.1%.

El cine de La 1 superó al de Cuatro y laSexta.





PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL MARTES (POR CADENAS)

Telecinco : 'El programa de Ana Rosa' (21.4%)

: 'El programa de Ana Rosa' (21.4%) Antena 3 : 'Allí abajo' (19.8%)

: 'Allí abajo' (19.8%) La 1 : 'Corazón' (14%)

: 'Corazón' (14%) Cuatro : 'Las mañanas de Cuatro' (11.6%)

: 'Las mañanas de Cuatro' (11.6%) laSexta : 'Al rojo vivo' (11.1%)

: 'Al rojo vivo' (11.1%) La 2 : 'Saber y ganar' (9.5%)

: 'Saber y ganar' (9.5%) Informativo con el mejor share: Telediario 1 (17.2%)

*Programas emitidos de 09:00 a 01:00 horas

EL MINUTO DE ORO: 'El Hormiguero 3.0' (Antena 3) a las 22:40 horas, con 4.205.000 millones y un 22.1% de cuota de pantalla.

CADENAS

Día: Telecinco (14.5%), Antena 3 (13.7%), La 1 (10.6%), Autonómicas (7.5%), laSexta (7%), Temáticas de pago (6.3%), Cuatro (6%), La 2 (2.4%) y Autonómicas privadas (1%).

Mes: Telecinco (14.5%), Antena 3 (13.2%), La 1 (10%), Temáticas de pago (7.6%), Autonómicas (7.1%), laSexta (6.4%), Cuatro (5.9%), La 2 (2.6%) y Autonómicas privadas (0.8%).

PRIME TIME

'El Hormiguero 3.0: Michael Fassbender': 14.8% y 2.674.000

'Allí abajo': 19.8% y 3.128.000

'All you need is love... o no: Previo': 9.9% y 1.812.000

'All you need is love... o no' (estreno): 14.1% y 1.783.000

'Hora punta Expres': 8.2% y 1.528.000

'Hora punta': 8.8% y 1.673.000

Cine: 'El último testigo': 9.7% y 1.524.000

'First dates': 7.9% y 1.412.000

'El Blockbuster: Los próximos tres días': 7.3% y 917.000

'El Intermedio': 10.6% y 1.822.000

'El Taquillazo: Resident Evil: Extinción': 7% y 1.131.000

'Historia de nuestro cine: Amador': 1.5% y 265.000

'En portada': 1% y 138.000

LATE NIGHT

*Cuota de Telecinco en late night: 14.1%. Incluye:

'All you need is love... o no': 14.1% y 1.783.000

'Supervivientes: Resumen': 15.1% y 665.000

*Cuota de Antena 3 en late night: 13%. Incluye:

'Allí abajo -rep-': 10% y 672.000 / 8.8% y 259.000

*Cuota de Cuatro en late night: 8.5%. Incluye:

'El Blockbuster: Los próximos tres días': 7.3% y 917.000

'Elementary -rep-': 5.6% y 214.000 / 5.8% y 142.000

*Cuota de La 1 en late night: 6.8%. Incluye:

Cine 2: 'Última llamada': 5.7% y 392.000

Mutua Madrid Open: Resumen': 3% y 104.000

'La noche en 24h: Avance': 2.3% y 56.000

*Cuota de laSexta en late night: 6.3%. Incluye:

Cine: 'Mindscape': 6% y 362.000

'Crímenes imperfectos': 5.5% y 142.000

'Millenium': 0.9% y 53.000

'Versión española: La cáscara': 0.8% y 25.000

SOBREMESA / TARDE

'Sálvame limón': 14.5% y 1.740.000

'Sálvame naranja': 19.4% y 1.767.000

'Pasapalabra': 16.9% y 1.787.000

'Amar es para siempre': 13.7% 1.508.000

'El secreto de Puente Viejo': 15.4% y 1.438.000

'¡Ahora caigo!': 13.1% y 1.078.000

'¡Boom!': 12.9% y 1.331.000

'Servir y proteger': 9.8% y 1.103.000

'Acacias 38': 11.4% y 1.135.000

'Centro médico': 7.6% y 669.000 / 8.5% y 697.000

'España directo': 9.7% y 839.000

'Aquí la Tierra': 11.5% y 1.295.000

'Zapeando': 6.3% y 747.000

'Más vale tarde': 6.7% y 586.000

'Dani & Flo': 3% y 362.000

'Gym Tony LC': 1.6% y 173.000

'Hawai 5.0': 3.4% y 321.000 / 4.4% y 360.000

'Crónica Cuatro': 3.4% y 277.000

'Saber y ganar': 9.5% y 1.175.000

'Grandes documentales': 5% y 523.000

'Documenta2': 2.6% y 217.000

'Tips': 1.1% y 108.000

'Imprescindibles': 1.1% y 160.000

'Pagina2': 0.3% y 63.000

FRANJA MATINAL

'El programa de Ana Rosa': 21.4% y 555.000

'Mujeres y hombres y viceversa': 12.3% y 765.000

'Cámbiame': 11.9% y 1.325.000

'Espejo Público. Un café con Susanna': 14.6% y 347.000

'Espejo Público': 17.6% y 428.000

'Espejo Público: Última hora': 13.9% y 419.000

'Karlos Arguiñano en tu cocina': 15.6% y 579.000

'La ruleta de la suerte': 17.7% y 1.058.000

'Los Simpson': 8.8% y 862.000 / 11% y 1.285.000

'Los desayunos de TVE': 11.4% y 263.000

'La Mañana': 9.9% y 270.000

'Amigas y conocidas': 9.5% y 433.000

'Torres en la cocina': 8.1% y 545.000

'Corazón': 14% y 1.603.000

'Alerta Cobra': 5.3% y 124.000 / 6.2% y 153.000

'Las mañanas de Cuatro: La primera hora': 8% y 237.000

'Las mañanas de Cuatro': 11.6% y 702.000

'Crímenes imperfectos': 5.7% y 133.000

'Las primeras 48 horas': 4.4% y 109.000

'Al rojo vivo: Previo': 5.8% y 172.000

'Al rojo vivo': 11.1% y 674.000

INFORMATIVOS

Sobremesa

Telediario 1: 17.2% y 2.232.000

Informativos Telecinco 15h: 14.1% y 1.832.000 / Dep: 12.7% y 1.662.000

Antena 3 Noticias 1: 13.2% y 1.714.000 / Dep: 11.5% y 1.510.000

laSexta Noticias 14h: 12.1% y 1.274.000 / 'Jugones': 5.1% y 655.000 / 4.2% y 559.000

Noticias Cuatro 1: 10.8% y 1.129.000 / Dep: 7.8% y 998.000 / 6.7% y 880.000

Prime time

Informativos Telecinco 21h: 16.4% y 2.292.000 / Dep: 10.4% y 1.631.000

Telediario 2: 13.7% y 2.103.000

Antena 3 Noticias 2: 11% y 1.497.000

laSexta Noticias 20h: 9.1% y 884.000 / Dep: 4.5% y 580.000

Noticias Cuatro 2: 4.7% y 458.000 / 3% y 390.000

La 2 Noticias: 1.5% y 142.000

Matinal