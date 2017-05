Mila Ximénez se declara amorosamente a Terelu: "Sabes lo que siento por ti"

Mila Ximénez ha entrado este 9 de mayo de 2017 por teléfono en Sálvame en sus primeras palabras al programa tras su reciente operación estética.

La tertuliana abandonó hace una semana el espacio de Telecinco para someterse a unos retoques quirúrgicos en la cara.

"Estoy bien, tranquila y no estoy viendo nada. He visto noticias de que Mila rejuvenece 15 años, hay mucha expectación y no sé".

"No quería irme a negro en mi vida porque había cosas que no me gustaban de mí. Y os doy las gracias por el apoyo y estoy contenta por haberlo hecho".