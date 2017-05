Pillada 'in fraganti': Se presenta como nueva en 'All you need is love...o no' y estuvo en 'Mujeres y Hombres'

Es lo bueno y lo malo que tiene Internet y que este puñetero mundo se haya convertido en una especie de 'aldea global', donde todo se filtra, todo se sabe y todo queda (El 'capo' Vasile se la pega con un Risto humillado en el nuevo lamentable estreno de Telecinco).

Las redes han pillado in fraganti a la buena Paula, protagonista de la primera historia de All you need is love...o no.

La joven, que se presentó como nueva en estas lides, tiene pasado televisivo: ya había salido antes en Mujeres y hombres y viceversa como pretendiente de Fabio.

A veces parece que las cadenas subestiman a sus espectadores y se olvidan de su poder de retentiva y, lo más importante, de las redes sociales.

Paula, una de las protagonistas del estreno de All you need is love...o no, ya había salido antes en Telecinco, concretamente como pretendiente de Fabio en Mujeres y hombres y viceversa.

En el programa de Risto, supuestamente, tenía que poner a prueba a su novio en una broma de cámara oculta.

Decimos supuestamente porque tanto ella como él no podían estar más sobreactuados.

Las redes no tardaron en reaccionar riéndose de la situación orquestada por el nuevo programa de Risto Mejide e Irene Junquera.