Risto Mejide a Carolina: "En mi pueblo eso tiene un nombre, calientapollas"

No se corta un pelo y a la búsqueda constante de audiencia y focos, termina metiendo la pata hasta el corvejón.

Hablamos de Risto Mejide quien ha tenido un penoso arranque de audiencia en el estreno de All you need is love...o no, pero anda a estas horas arrasando en las redes por patán y maleducado.

Todo ocurrió después de que Carolina, una de las protagonistas del programa, diera calababazas a Luis, su compañero de piso.

En plató, el publicista le llamó "calientapollas".

En el primer programa de All you need is love...o no, la caravana de Irene Junquera viajó a Badajoz para que Luis declarase su amor a su compañera de piso, Carolina, antes de viajar de Erasmus a Italia el año que viene.

Sin embargo, el mensaje no fue el esperado por ella, que creía "que iba a ser más de amistad".

Entonces, Irene le preguntó qué que tipo de relación tenían.

"Somos muy cariñosos, cuando vemos películas nos cogemos de la mano. Pero siento que se haya malinterpretado".

La respuesta de Carolina irritó a Risto Mejide con este comentario fuera de lugar:

"Cada vez entiendo menos a las mujeres. ¿Qué es eso que cada vez que ven juntos una película se dan la manita. Yo no me doy la manita con la gente con la que voy a ver pelis".

Y acabó de explotar:

"Perdóname, pero en mi pueblo eso tiene un nombre: calientapollas".

Asco al oír como Risto Mejide llama con impunidad y entre aplausos "calientapollas" a una chica solo porque trata con afecto a un amigo. — Lucrecia Masserani (@LucreciaMassera) 8 de mayo de 2017

"¿No había algo más light?", contestó ruborizada Irene.

"Es que se me ha hinchado la boca", se justificó Risto.

Su reacción provocó la ira de algunos espectadores por Twitter.

Entonces si tu novia le coge la mano a un amigo también es una calientapollas no? Vas de poeta y eres un machista @ristomejide #allyouneed1 — Yolandah (@croquetally) 8 de mayo de 2017

Fiel a su estilo y bravucón como es con los flojos, Risto respondió en Twitter pretendiendo ser muy gracioso: